Санкції, зміцнення ППО та новий законопроєкт щодо НАБУ і САП: Зеленський поговорив з канадським прем'єром Карні
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Марком Карні. Сторони обговорили оборонну підтримку України, санкційний тиск на Росію та новий законопроєкт щодо відновлення незалежності НАБУ і САП
Про це він написав на своєму Telegram-каналі.
Як повідомив глава держави, однією з головних тем стала потреба у посиленні системи протиповітряної оборони. Йшлося про постачання додаткових систем та ракет, а також збільшення фінансування для спільного виробництва безпілотників, зокрема дронів-перехоплювачів.
"Говорили також про санкції проти Росії. У Москві дуже бояться їх, хоч і вдають, ніби це нічого для них не змінить. Дані наших розвідок говорять зовсім про інше. Саме тому важливо збільшувати санкційний тиск і примушувати агресора до миру. Забезпечимо необхідні кроки", - наголосив Зеленський.
Лідери також обговорили підсумки нещодавньої зустрічі у Стамбулі, де українська сторона закликала до припинення вогню і припинення атак на цивільну інфраструктуру. Президент зазначив, що досі чекає відповідь від РФ на пропозицію провести новий раунд переговорів на рівні лідерів країн.
"Дякую Канаді за підтримку мого законопроєкту, який гарантує незалежність і ефективність антикорупційних органів в Україні та запобігає будь-яким впливам і втручанням з боку Росії в роботу нашої антикорупційної інфраструктури. У нас із Марком однакова позиція: тепер важливо, щоб 31 липня Верховна Рада підтримала цей законопроєкт у цілому", - підсумував Зеленський.
- 30 червня тодішній прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримала від Канади близько $1,7 млрд у межах ініціативи ERA.
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