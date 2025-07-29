Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Санкції, зміцнення ППО та новий законопроєкт щодо НАБУ і САП: Зеленський поговорив з канадським прем'єром Карні

Санкції, зміцнення ППО та новий законопроєкт щодо НАБУ і САП: Зеленський поговорив з канадським прем'єром Карні

Марія Науменко
29 липня, 2025 вiвторок
18:45
Світ Володимир Зеленський і Марк Карні

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Марком Карні. Сторони обговорили оборонну підтримку України, санкційний тиск на Росію та новий законопроєкт щодо відновлення незалежності НАБУ і САП

Зміст

Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

Як повідомив глава держави, однією з головних тем стала потреба у посиленні системи протиповітряної оборони. Йшлося про постачання додаткових систем та ракет, а також збільшення фінансування для спільного виробництва безпілотників, зокрема дронів-перехоплювачів.

"Говорили також про санкції проти Росії. У Москві дуже бояться їх, хоч і вдають, ніби це нічого для них не змінить. Дані наших розвідок говорять зовсім про інше. Саме тому важливо збільшувати санкційний тиск і примушувати агресора до миру. Забезпечимо необхідні кроки", - наголосив Зеленський.

Лідери також обговорили підсумки нещодавньої зустрічі у Стамбулі, де українська сторона закликала до припинення вогню і припинення атак на цивільну інфраструктуру. Президент зазначив, що досі чекає відповідь від РФ на пропозицію провести новий раунд переговорів на рівні лідерів країн.

"Дякую Канаді за підтримку мого законопроєкту, який гарантує незалежність і ефективність антикорупційних органів в Україні та запобігає будь-яким впливам і втручанням з боку Росії в роботу нашої антикорупційної інфраструктури. У нас із Марком однакова позиція: тепер важливо, щоб 31 липня Верховна Рада підтримала цей законопроєкт у цілому", - підсумував Зеленський.

  • 30 червня тодішній прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримала від Канади близько $1,7 млрд у межах ініціативи ERA.
Теги:
Новини
Україна
Росія
політика
Володимир Зеленський
ППО
Канада
санкції проти Росії
Війна з Росією
Військові новини
допомога Україні
підтримка України
Читайте також:
У Польщі археологи знайшли скелет середньовічного лицаря
Автор Марія Науменко
28 липня, 2025 понедiлок
"Гданський Ланселот": у Польщі археологи знайшли скелет середньовічного лицаря
Марʼяна Безугла
Автор Анатолій Буряк
27 липня, 2025 неділя
Безугла визнала, що у неї синдром Аспергера: що це означає
Автор Катерина Галко
28 липня, 2025 понедiлок
З глянцю на передову: як модель із Коломиї стала заступницею командира бойового підрозділу морпіхів
Київ
+24.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.48
    Купівля 41.48
    Продаж 41.97
  • EUR
    Купівля 48.12
    Продаж 48.79
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
29 липня
19:30
Румунія, прапор Румунії
У Румунії попередили про фейкові відео ШІ про вступ у війну в Україні
19:16
Ексклюзив
Аерофлот
"Можливо, ми є свідками чогось небаченого у воєнній справі": Defense Express про кібератаку на Аерофлот
19:10
Оновлено
Росіяни вночі атакували авіабомбами пенітенціарний заклад на Запоріжжі: 17 загиблих і 43 поранених
19:07
Роман Абрамович та Євген Швидлер
Російський олігарх Швідлер програв суд у Великій Британії, де вимагав скасувати санкції
19:02
Говард Лутнік
"Трамп знав, як далеко може зайти, і зайшов": у США після угоди з ЄС анонсували "багато торгів"
18:41
Ексклюзив
НАБУ та САП
"Законопроєкт Зеленського неідеальний, але його треба підтримати": Центр прав людини ZMINA про повернення незалежності НАБУ і САП
18:39
Прапор Литви
У Литві шукають дрон, що, ймовірно, залетів з Білорусі: головком ЗС не виключив можливості, що кадри були зняті в Україні
18:37
Ексклюзив
Путін та Трамп на російських сувенірах
Дипломат Хандогій припустив, чому Трамп поставив Путіну жорсткіший дедлайн для примирення з Україною
18:36
Кирило Буданов
"Таємна зустріч Залужного, Буданова і Єрмака в Альпах": ГУР попередило про нову ІПСО від росіян
18:30
БЕБ, Бюро економічної безпеки
Реформа є частиною зобовʼязань України в межах євроінтеграції: Єврокомісія вимагає призначити керівника БЕБ згідно з законом
18:09
зерно
У Польщі поскаржилися на збитки через відсутність українського зерна
18:05
Інтерсіті
Лише 0,1% порушників: в Укрзалізниці відзвітували про результати посилення контролю документів під час посадки
17:54
"Роблять зброю розумною": Зеленський зустрівся з працівниками оборонного підприємства на Київщині
17:37
Молдова
У Молдові 3 проросійські партії подали до ЦВК документи для реєстрації блоку на вибори
17:30
Організовували виїзд військовозобовʼязаних чоловіків за кордон: ДБР затримало групу лікарів у Києві
17:02
санкції
"Путін припинить терор, коли ми зламаємо хребет його економіки": Сибіга закликав партнерів максимально синхронізувати санкції проти РФ
16:57
Ексклюзив
російські війська
На Покровському напрямку зараз понад 100 тис. російських військ, - ОСУВ "Хортиця"
16:53
Володимир Зеленський
Зеленський обговорив євроінтеграцію й законопроєкт щодо НАБУ й САП з премʼєркою Данії Фредеріксен
16:50
російська дезінформація
Кремль через "трибунал щодо злочинів українських неонацистів" розгортає кампанію про нібито тортури над полоненими росіянами, - ЦПД
16:42
Оновлено
РФ уночі атакувала Україну "шахедами" й ракетами: у Кам'янському загинули троє людей, серед поранених вагітна
16:30
наручники
У Польщі викрили агента РФ з Колумбії. На сьогодні в країні затримано 32 осіб, підозрюваних у співпраці зі спецслужбами Росії
16:23
Від початку доби на фронті зафіксували 73 бої: на Покровському напрямку росіяни здійснили 29 атак
16:07
МЗС
До окупованого Криму приїхали посли Бурунді, Гвінеї та Чаду. У МЗС засудили візит
16:02
OPINION
Тактика терору: РФ може використати в Покровську термобаричну зброю
15:55
Єврокомісія
"Компроміс неможливий": у Єврокомісії наголосили на необхідності ухвалити закон щодо незалежності НАБУ й САП
15:46
Оззі Осборн
Оззі Осборна поховають у Бірмінгемі 30 липня
15:37
Литва прапор
Кошти вже виділили: Литва впроваджуватиме адаптовану українську акустичну систему виявлення дронів
15:28
ІТ-фахівці в Києві два дні тренували штучний інтелект для допомоги в розмінуванні
14:56
Олександр Маркушин
Міськрада Ірпеня припинила повноваження мера Маркушина. Він назвав це "окупацією міста"
14:38
Оновлено
РФ атакувала рятувальників у Костянтинівці та Херсоні: є поранені
14:27
Ексклюзив
мобілізація в Україні
Бронь від мобілізації військовозобов'язаних, які в розшуку: адвокат пояснив чи можливо це і коли саме
14:27
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:23
"Закерзоння"
Президент підписав закон, що визнає депортованими українців, примусово переселених з території Закерзоння
14:16
Оновлено
Росіяни обстріляли Харківщину
Росіяни зранку обстріляли Новоплатонівку на Харківщині: п'ятеро людей загинули, троє постраждали
14:00
OPINION
Владика Андрей повернув Церкву обличчям до народу
13:56
паспорт
У партії Шольца пропонують позбавити соцдопомоги українських чоловіків призовного віку
13:53
Куп'янськ
На Харківщині поблизу Куп'янська фіксують активність російських ДРГ, - начальник РВА
13:24
Оновлено
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп вирішив дати Путіну 10-12 днів на примирення з Україною замість 50. Зеленський і Пєсков відреагували
13:22
СБУ затримала трьох агентів РФ, які готували удари по ППО та об’єктах критичної інфраструктури
13:18
Ексклюзив
на фото Верховна Рада України
Антикорупційний комітет ВР підтримав президентський законопроєкт про незалежність НАБУ та САП
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV