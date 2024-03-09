Сенат конгресу США схвалив законопроєкт про фінансування уряду на понад $460 млрд
Сенат конгресу США схвалив законопроєкт, який передбачає виділення коштів на роботу федеральних відомств до кінця фінансового року
Про це пише The Hill.
Законопроєкт підтримали 75 членів верхньої палати конгресу, 22 проголосували проти.
Тепер його має підписати президент США Джо Байден. Це дозволить уникнути часткового призупинення роботи федерального уряду (шатдауну) через припинення фінансування.
Документ передбачає фінансування деяких відомств на суму понад 460 мільярдів доларів.
Але цей пакет є лише першим з двох пакетів законопроєктів про видатки, які конгрес має ухвалити цього місяця. Законодавці також очікують 22 березня – крайній термін для решти шести законопроєктів, які фінансують такі сфери, як міністерство оборони, внутрішня безпека, охорона здоров'я і соціальні служби. Щодо них, за словами законодавців, може бути ще важче знайти двопартійну згоду.
- Раніше сьогодні, 29 лютого, спікер палати представників конгресу США Майк Джонсон відповідаючи на питання про ухвалення допомоги Україні, зазначив, що перейде до нього, як тільки буде ухвалено фінансування витрат уряду.
- 19 січня повідомлялося, що палата представників слідом за сенатом США проголосувала за ухвалення тимчасового бюджету. Згодом Байден підписав закон, що дало змогу уникнути шатдауну.
- 1 березня після голосування у конгресі Байден підписав закон, який тимчасово продовжить фінансування федеральних установ, аби запобігти урядовому шатдауну в державі
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.04 Купівля 38.04Продаж 38.55
- EUR Купівля 41.43Продаж 42.21
- Актуальне
- Важливе