"Шансів на успіх не було": Маск різко розкритикував виробництво американських F-35

Про це він написав у своїй соцмережі X.

На думку Маска, дизайн F-35 мав недоліки ще на рівні вимог до створення такого винищувача, бо "вимагалося занадто багато речей для дуже багатьох людей".

"Проєктування F-35 провалилося на етапі пред'явлення вимог, оскільки дуже багато людей вимагали від нього занадто багато відразу. Це зробило його дорогим і складним універсалом, нічим не видатним. Шансів на успіх не було", - написав бізнесмен.

Маск зазначив, що пілотовані винищувачі "все одно застаріли в епоху безпілотників" та "призводять до вбивства пілотів".

Також він поширив відео рою дронів, підписавши: "Тим часом деякі ідіоти все ще будують пілотовані винищувачі, такі як F-35".

На допис із тезою "перевага безпілотників - це нова перевага в повітрі", відповів: "100%".

Meanwhile, some idiots are still building manned fighter jets like the F-35 ????️ ????

pic.twitter.com/4JX27qcxz1 — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2024

Довідка. F-35 виробляються компанією Lockheed Martin, це сімейство малопомітних багатофункціональних винищувачів-бомбардувальників 5-го покоління. Літаки розроблені у трьох варіантах: наземний винищувач (F-35A) для потреб ВПС США, винищувач з укороченим зльотом та вертикальною посадкою (F-35B) для корпусу морської піхоти США та ВМС Великої Британії, а також палубний винищувач (F-35C) для потреб ВМС США.

В американській армії 450 винищувачів F-35 командування планує закупити ще близько 2 тис. літаків до середини 2040-х років на загальну суму $1,7 трлн, включаючи $1,3 трлн на їх обслуговування. Кожен винищувач коштує близько $160 млн.