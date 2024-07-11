Ще одна країна доєдналась до комюніке Саміту миру, - Зеленський
Республіка Маврикій приєдналася до комюніке глобального Саміту миру, який з 15 по 16 червня цього року проходив у Швейцарії
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у соцмережі X.
"Я вдячний Республіці Маврикій за приєднання до цього історичного документа. Всі наші країни потребують тривалого, всеосяжного та справедливого миру. Ми цінуємо те, що Маврикій є однією з тих африканських країн, які послідовно демонструють повагу до Статуту ООН і міжнародного права", - зазначив він.
За його словами, Україна готова працювати з усіма миролюбними державами з метою розробки спільних мирних рамок на базі Формули миру як основи для припинення агресії РФ.
- За результатами Глобального саміту миру у Швейцарії 16 червня спільне комюніке підписали 78 країн і 4 міжнародні організації
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