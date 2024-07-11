Ще одна країна доєдналась до комюніке Саміту миру, - Зеленський

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у соцмережі X.

"Я вдячний Республіці Маврикій за приєднання до цього історичного документа. Всі наші країни потребують тривалого, всеосяжного та справедливого миру. Ми цінуємо те, що Маврикій є однією з тих африканських країн, які послідовно демонструють повагу до Статуту ООН і міжнародного права", - зазначив він.

За його словами, Україна готова працювати з усіма миролюбними державами з метою розробки спільних мирних рамок на базі Формули миру як основи для припинення агресії РФ.