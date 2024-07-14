"Ще три безпекові угоди і нові оборонні пакети": Зеленський підбив підсумки тижня зустрічей із союзниками
Президент України Володимир Зеленський після низки зустрічей з американськими та європейськими союзниками протягом тижня анонсував підписання безпекових угод ще з трьома країнами світу
Про це він розповів у ранковому зверненні 14 липня.
"Є три нові безпекові угоди для України. Польща, Люксембург, Румунія. І зараз команда працює над ще новими документами - будуть угоди із Чехією, Словенією та ухвалили рішення після зустрічі з прем’єром Ірландії теж готувати угоду", - сказав президент.
Крім того, він додав, що після зустрічей із лідерами країн і керівниками урядів, із конгресменами, суспільними лідерами США, із президентом Байденом і спікером Джонсоном є рішення щодо Patriot та десятків інших систем ППО для України, а також нові оборонні пакети.
Зеленський подякував усім партнерам і зазначив, що Україна працює над тим, щоб сила і кількість українських "Патріотів" стала ще більшою.
За словами Зеленського, після зустрічей із губернаторами штатів Америки він проведе зустріч із керівниками українських областей.
"Нам потрібна співпраця між регіонами теж, між громадами та лідерами громад безпосередньо. Це і медицина, це і укриття, це і оборонні індустрії тощо. Сполучені Штати готові допомагати на всіх цих рівнях", - зазначив президент.
- Нагадаємо, 13 липня президент Зеленський зустрівся з прем'єром Ірландії Гаррісом й обговорив співпрацю у низці сфер, а також посилення уваги до проблеми депортованих Росією дітей.
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