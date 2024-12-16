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Ексклюзив

Що для РФ означає втрата військових баз у Сирії: пояснення експерта Центру близькосхідних досліджень

Оксана Ліховід
16 грудня, 2024 понедiлок
21:23
Світ РФ Сирія

Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов зазначив, що російські військові бази в Сирії є прямою загрозою південному флангу НАТО

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Незадовго до того, як розпочався наступ повстанців, Росія здійснила пуск міжконтинентальних ракет з ракетних катерів, що базуються в порту Тартус. Це була пряма загроза, прямий виклик південному флангу НАТО, середземноморським країнам, які входять до Альянсу. Тобто ці бази забезпечували проєкцію сили", - наголосив Данилов.

За словами заступника директора Центру близькосхідних досліджень, російські військові бази створювали серйозний тиск на всі сусідні з Сирією країни. Експерти та дипломати кількох сусідніх держав неодноразово заявляли, що межують не з Сирією, а з Росією, адже саме там розташовані російські війська. І це суттєво корегувало їхню поведінку.

"Також російські військові бази у Сирії - це логістичний центр для російських операцій в Африці, як військових, так і економічних", - додав Данилов. 

  • Нагадаємо, 13 грудня близько тисячі російських військових колоною вийшли з-під Дамаска до Тартуса та "Хмейміма".

  • У ніч на понеділок, 16 грудня, ізраїльська авіація завдала ударів по військових об'єктах у прибережному сирійському місті Тартус, де розташована військова база РФ.

     









 


 

Теги:
Новини
Росія
Сирія
Близький Схід
російська армія
Африка
втручання Росії
НАТО
Військові новини
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