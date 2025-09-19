Щоб поступово відтягнути Білорусь від Росії : Наливайченко про потепління у відносинах між Мінськом та Вашингтоном
Послаблення санкцій щодо білоруської авіакомпанії BELAVIA не означає, що Росія зможе отримувати американські запчастини для BOING або для будь-яких інших літаків
Таку думку вислови в етері Еспресо народний депутат України, колишній голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко.
"Відносини між Вашингтоном та Мінськом були втрачені, а зараз Сполучені Штати, як глобальний гравець, все ж таки намагаються внести зміни у відносинах з Білоруссю. На сьогодні є список політичних, правових вимог від США. Лукашенко має відпустити певну кількість затриманих політв'язнів. Нагадаю, що серед таких затриманих були і громадяни США, яких Вашингтон звільнив, тиснучи на Лукашенка. Також Лукашенко має припинити жорсткі дії проти білоруської опозиції. А у відповідь американська сторона послаблює санкції щодо авіакомпанії BELAVIA. Для Росії це не означатиме, що вона зможе отримувати американські запчастини для BOING або для будь-яких інших літаків, це зовсім не так", - зауважив нардеп.
На його думку, далі політичні вимоги США до Лукашенка будуть рухатися крок за кроком. Наступний можливий крок з боку американської адміністрації - поступове відновлення діяльності посольств, дипломатичних відносин. Якщо режим Лукашенко буде на ці вимоги поступово йти, то, можливо, будуть і економічні пом'якшення.
"Це буде відбуватися і для того, щоб Білорусь поступово відтягувати від Росії. Так само, як поступово, не тільки, щоб Китай був головним у питаннях Білорусі, а щоб і у США та президента Трампа з'явилися можливості впливу на Білорусь і самого Лукашенка. Тому Трамп телефонував Лукашенку та налагоджував такий особистий контакт. Що буде далі? Це насправді залежить від Лукашенка, наскільки Білорусь і він будуть готові йти на зустріч американським політичним вимогам, які сформульовані", - прокоментував Наливайченко.
- 11 вересня спецпредставник президента США Джон Коул зустрівся із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенко та заявив, що Вашингтон знімає санкції з авіакомпанії "Белавіа".
