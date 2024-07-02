Шольц приїхав у Варшаву на міжурядові консультації з прем’єром Туском

Про це повідомив Дональд Туск.

"Сьогодні Європа потребує сильного лідерства та спільної позиції з питань безпеки", - написав прем'єр-міністр Польщі.

Міжурядові консультації між Туском і Шольцом сприймаються як "нова сторінка у відносинах між країнами", пише Польське агентство преси. Останні консультації відбулися 2018 року між канцлеркою ФРН Ангелою Меркель і прем'єром Польщі Матеушем Моравецьким.

За даними видання, Олаф Шольц під час візиту також може оголосити про ініціативу пільг для поляків, які постраждали під час Другої світової війни.