Шольц приїхав у Варшаву на міжурядові консультації з прем’єром Туском
Канцлер Німеччини Олаф Шольц у вівторок, 2 липня, прибув із візитом до Варшави та зустрівся з прем'єр-міністром Дональдом Туском
Про це повідомив Дональд Туск.
"Сьогодні Європа потребує сильного лідерства та спільної позиції з питань безпеки", - написав прем'єр-міністр Польщі.
Міжурядові консультації між Туском і Шольцом сприймаються як "нова сторінка у відносинах між країнами", пише Польське агентство преси. Останні консультації відбулися 2018 року між канцлеркою ФРН Ангелою Меркель і прем'єром Польщі Матеушем Моравецьким.
За даними видання, Олаф Шольц під час візиту також може оголосити про ініціативу пільг для поляків, які постраждали під час Другої світової війни.
- На Вашингтонському саміті Північноатлантичного альянсу 9-11 липня Польща оголосить про готовність до дій першого ступеня навчального центру НАТО-Україна у Бидгощі (на півночі країни).
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