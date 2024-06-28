Польща оголосить про готовність навчального центру НАТО-Україна на саміті у США
На Вашингтонському саміті Північноатлантичного альянсу 9-11 липня Польща оголосить про готовність до дій першого ступеня навчального центру НАТО-Україна у Бидгощі (на півночі країни)
Про це заявив польський віцепрем’єр, міністр оборони Владислав Косніяк-Камиш в етері Польського радіо.
"На саміті НАТО оголосимо про операційну готовність першого ступеня навчального центру НАТО-Україна у Бидгощі", - повідомив він.
Косніяк-Камиш підкреслив, що це перший центр такого типу, зауваживши, що НАТО після саміту візьме на себе більшу роль стосовно координації допомоги Києву.
За його словами, така допомога передбачає постачання озброєння та навчання військових ЗСУ. Водночас очільник міноборони Польщі наголосив, що деякі держави хотіли б відправити свої навчальні місії в Україну, коли Варшава прагне продовжувати навчання громадян України на своїх території.
Косніяк-Камиш додав, що Польща наразі підготувала 20 тис. українських військових.
- 15 лютого повідомлялось, що міністри оборони країн-членів Північноатлантичного альянсу вирішили створити в Польщі спільний центр НАТО - Україна для тренувань та обміну досвідом між українськими військовими та їхніми колегами з країн-членів НАТО.
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