У Польщі створять тренувальний центр НАТО для навчання українських військових

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг під час пресконференції за підсумками зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

За його словами, у центрі українські військовослужбовці зможуть навчатися разом із військами країн НАТО.

"Сьогодні ми вирішили утворити спільний центр НАТО-Україна для тренування та військової освіти у місті Бидгощ, Польща, який дозволить Україні обмінюватися уроками, винесеними з російської війни, і створять структуру для українських сил, щоб навчатися та тренуватися поряд із військами країн НАТО. Ми будемо продовжувати стояти поряд з Україною - для її безпеки та для нашої безпеки", - заявив Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО також зауважив, що центр буде корисним для Альянсу через створення рамкової платформи для тренування військ держав-союзниць.

"Наші експерти зараз опрацьовують деталі, і я очікую, що лідери країн НАТО зможуть прийняти рішення пізніше цього року", - додав він.