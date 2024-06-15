Шольц: завершення війни на цьому саміті ще не обговорюватиметься

Про це він заявив у інтерв'ю ZDF.

Шольц пояснив, що протягом дводенного Глобального саміту миру у Швейцарії має бути закладений фундамент для того, щоб говорити про мир за межами тих питань, про які йтиметься на заході.

За його словами, наразі головними темами у Швейцарії є питання повернення викрадених Росією дітей, захист атомних електростанцій і запобігання використанню ядерної зброї.

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"Але головне питання, звичайно, полягає в тому, як можна досягти чесного і справедливого миру. В кінцевому підсумку має відбутися конференція і мирні переговори, які також працюватимуть на користь України", - додав канцлер, наголосивши, що це також залежатиме від залучення Росії.