Шольц: завершення війни на цьому саміті ще не обговорюватиметься
У суботу, 15 червня, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що питання завершення повномасштабної війни РФ проти України має обговорюватися на наступному саміті за участі російської сторони
Про це він заявив у інтерв'ю ZDF.
Шольц пояснив, що протягом дводенного Глобального саміту миру у Швейцарії має бути закладений фундамент для того, щоб говорити про мир за межами тих питань, про які йтиметься на заході.
За його словами, наразі головними темами у Швейцарії є питання повернення викрадених Росією дітей, захист атомних електростанцій і запобігання використанню ядерної зброї.
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"Але головне питання, звичайно, полягає в тому, як можна досягти чесного і справедливого миру. В кінцевому підсумку має відбутися конференція і мирні переговори, які також працюватимуть на користь України", - додав канцлер, наголосивши, що це також залежатиме від залучення Росії.
- У суботу, 15 червня, у швейцарському місті Бюргеншток розпочнеться Глобальний саміт миру. На заході будуть присутні 100 делегацій - 92 країн і 8 міжнародних організацій.
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