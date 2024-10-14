Шрі-Ланка подала заявку на вступ до БРІКС
Міністр закордонних справ острівної держави Шрі-Ланка Віджитха Герат 14 жовтня оголосив, що країна вирішила офіційно подати заявку на членство в міжнародному об’єднанні БРІКС
Про це повідомляє газета The Morning.
За словами міністра, заявка підкреслює намір Шрі-Ланки зміцнювати зв’язки з економіками, що розвиваються, і диверсифікувати свої багатосторонні відносини.
Зазначається, що секретар міністерства закордонних справ країни Аруні Віджевардане формально подасть заявку на членство під час саміту БРІКС, який відбудеться в російській Казані 23-24 жовтня.
Що відомо про БРІКС
Бразилія, Росія, Індія та Китай є засновниками БРІКС (англ. BRICS – скорочення від Brazil, Rusia, India, China, South Africa). Окрім геополітики, група фокусується на економічному співробітництві та збільшенні багатосторонньої торгівлі та розвитку.
Акронім БРІКC був придуманий у 2001 році тодішнім головним економістом Goldman Sachs Джимом О'Нілом у дослідницькій статті, яка підкреслювала потенціал зростання Бразилії, Росії, Індії та Китаю. Блок був заснований як неформальний клуб у 2009 році, щоб забезпечити платформу для своїх членів, щоб кинути виклик світовому порядку, де домінують Сполучені Штати та їхні західні союзники.
Його створення ініціювала Росія. Група не є офіційною багатосторонньою організацією як ООН, Світовий банк або Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК). Глави держав і урядів країн-учасниць збираються щорічно, причому кожна країна бере на себе однорічне головування в групі.
Нещодавно Куба скерувала офіційний запит російському диктатору Володимиру Путіну щодо приєднання до БРІКС як країна-партнер. Також приєднання до групи як альтернативу вступу до Євросоюзу розглядає і Сербія.
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