Штампів у паспорти більше не ставитимуть: нова система в'їзду в ЄС почне діяти 12 жовтня

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

Ця нова система буде фіксувати в цифровому форматі перетин кордону громадянами третіх країн, які в’їжджають до 29 європейських країн для короткострокових поїздок. Вона збиратиме біометричні дані — зокрема відбитки пальців і зображення обличчя — поступово замінюючи штампування паспортів.

EES має модернізувати управління зовнішніми кордонами ЄС, забезпечуючи точну інформацію про перетини, виявляючи порушників строків перебування та випадки підробки документів або особи. Система також допоможе запобігати нелегальній міграції й підвищить безпеку в ЄС. Подорожі стануть швидшими та зручнішими завдяки автоматизованим перевіркам, при цьому дані мандрівників буде захищено відповідно до високих стандартів конфіденційності.

Запуск системи буде поетапним і триватиме пів року — з жовтня 2025 року прикордонні служби поступово почнуть реєструвати дані іноземців, які перетинають кордон. Такий підхід дозволить країнам-членам поступово адаптуватися, а транспортному сектору та мандрівникам — звикнути до нових процедур.

EES є частиною пакета "Розумні кордони" ЄС, до якого також входять система авторизації подорожей ETIAS і ширше використання автоматизованих систем контролю.