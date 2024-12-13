Швейцарія планує модернізувати мережу ядерних бункерів

Про це пише Reuters.

Кожному з 9 млн мешканців, зокрема іноземцям і біженцям, буде гарантовано місце в бункері для захисту від бомб і ядерної радіації.

"Найближчими роками (Швейцарська) Конфедерація хоче скасувати деякі винятки з чинних правил і оновити деякі старі укриття", ‒ розповів командувач цивільного захисту кантону Во Луї-Анрі Делараж.

У жовтні уряд розпочав консультації щодо забезпечення "стійкості" Швейцарії у разі збройного конфлікту та планує виділити 220 млн швейцарських франків (250 млн доларів) на модернізацію старих структур.

"Це не означає, що ми готуємося до конфлікту – це не головне. Але у нас є мережа укриттів, і ми повинні переконатися, що вони функціональні", ‒ додав Делараж.