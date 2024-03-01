Швейцарія приєдналася до 13-го санкційного пакету ЄС проти Росії

Про це йдеться на сайті уряду країни.

Федеральний департамент економіки, освіти і досліджень 29 лютого ухвалив рішення запровадити нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили ще 106 фізичних і 88 юридичних осіб та організацій. Вони працюють у військово-промисловому комплексі РФ та причетні до виробництва БПЛА, ракет, зенітно-ракетних систем та іншої військової техніки.

Санкції також стосуються осіб та компаній, які поставляють з Північної Кореї до РФ оборонну техніку, причетні до депортації українських дітей, а також суддів та чиновників з тимчасово окупованих територій України.

"Додаткові торговельні санкції були введені, щоб надалі перешкодити Росії придбати чутливі товари та технології для російської армії", - наголосили у швейцарському уряді.

Зазначено, що заборона подвійного призначення та товарів, що можуть сприяти військовому та технологічному розвитку Росії, поширилась ще на 27 суб’єктів.

Також Швейцарія додала до списку товарів, які заборонено продавати й експортувати до Росії, комплектуючі, що використовують під час проєктування та виробництва БПЛА.