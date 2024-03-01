Швейцарія приєдналася до 13-го санкційного пакету ЄС проти Росії
Швейцарія запровадила нові санкції проти Росії і таким чином приєдналася до 13-го пакету обмежень Європейського Союзу, що були запроваджені у відповідь на військову агресію РФ проти України
Про це йдеться на сайті уряду країни.
Федеральний департамент економіки, освіти і досліджень 29 лютого ухвалив рішення запровадити нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили ще 106 фізичних і 88 юридичних осіб та організацій. Вони працюють у військово-промисловому комплексі РФ та причетні до виробництва БПЛА, ракет, зенітно-ракетних систем та іншої військової техніки.
Санкції також стосуються осіб та компаній, які поставляють з Північної Кореї до РФ оборонну техніку, причетні до депортації українських дітей, а також суддів та чиновників з тимчасово окупованих територій України.
"Додаткові торговельні санкції були введені, щоб надалі перешкодити Росії придбати чутливі товари та технології для російської армії", - наголосили у швейцарському уряді.
Зазначено, що заборона подвійного призначення та товарів, що можуть сприяти військовому та технологічному розвитку Росії, поширилась ще на 27 суб’єктів.
Також Швейцарія додала до списку товарів, які заборонено продавати й експортувати до Росії, комплектуючі, що використовують під час проєктування та виробництва БПЛА.
- 23 лютого ЄС схвалив 13-й пакет санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи запровадили щодо 106 фізичних та 88 юридичних осіб, причетних до підриву суверенітету України.
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