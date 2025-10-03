Швейцарська армія посилює системи захисту від безпілотників
Швейцарія заявила про посилення свої системи захисту від безпілотників для убезпечення військової інфраструктури після нещодавнього збільшення кількості інцидентів з дронами у Європі
Про це повідомляє Reuters.
Швейцарська армія доручила федеральному управлінню оборонних закупівель, armasuisse, придбати системи після успішних польових випробувань цього літа, повідомив уряд.
"На основі цих висновків і у відповідь на зростаючу кількість випадків з безпілотниками армія доручила збройним силам пріоритетно закуповувати системи захисту від мікро- і міні-дронів", - йдеться у заяві уряду.
Читайте також: Повітряна загроза: для чого Росії дронові провокації у Європі та якою мала б бути відсіч НАТО
Окрім цього, armasuisse підписала рамкові угоди з трьома постачальниками на постачання комерційних міні-дронів, аксесуарів і послуг на загальну суму близько 108 мільйонів швейцарських франків (136 мільйонів доларів).
У Reuters відмітили, що ця заява була зроблена наступного дня після того, як міністр оборони Швейцарії Мартін Пфістер зустрівся зі своїм німецьким колегою і попередив про зростаючу загрозу, яку становлять безпілотники.
- Ввечері 2 жовтня поблизу Мюнхена були помічені невідомі дрони, що спричинило масові перебої в роботі одного з найбільших аеропортів Німеччини.
- Уранці 3 жовтня над бельгійською військовою базою Ельсенеборн помітили 15 невідомих дронів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.48
- EUR Купівля 48.08Продаж 48.76
- Актуальне
- Важливе