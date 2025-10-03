Швейцарська армія посилює системи захисту від безпілотників

Про це повідомляє Reuters.

Швейцарська армія доручила федеральному управлінню оборонних закупівель, armasuisse, придбати системи після успішних польових випробувань цього літа, повідомив уряд.

"На основі цих висновків і у відповідь на зростаючу кількість випадків з безпілотниками армія доручила збройним силам пріоритетно закуповувати системи захисту від мікро- і міні-дронів", - йдеться у заяві уряду.

Читайте також: Повітряна загроза: для чого Росії дронові провокації у Європі та якою мала б бути відсіч НАТО

Окрім цього, armasuisse підписала рамкові угоди з трьома постачальниками на постачання комерційних міні-дронів, аксесуарів і послуг на загальну суму близько 108 мільйонів швейцарських франків (136 мільйонів доларів).

У Reuters відмітили, що ця заява була зроблена наступного дня після того, як міністр оборони Швейцарії Мартін Пфістер зустрівся зі своїм німецьким колегою і попередив про зростаючу загрозу, яку становлять безпілотники.