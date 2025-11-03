Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Сі Цзіньпін не ставить себе на одну дошку з іноземними лідерами, - політаналітик Горбач

Євген Козярін
3 листопада, 2025 понедiлок
16:15
Світ Володимир Горбач

Лідер Китаю Сі Цзіньпін виглядає бездоганно, як для публічного діяча. Цікаво, що він ніколи не бере участі в спільних пресконференціях з іноземними лідерами

Зміст

Про це сказав виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач у програмі "Світ і ми" з Євгеном Магдою на Еспресо.

"Якщо дивитися на Сі Цзіньпіна, як найкрупнішого політика Південно-Східної Азії, то він тримає покерфейс. Сі Цзіньпінь жодного разу не дозволяє собі якось на фоні Трампа виглядати так само як Трамп. Він завжди на контрасті з ним виглядає спокійно, впевнено, благопристойно", - заявив він.

На думку Горбача, лідер Китаю виглядає бездоганно, як для публічного діяча. 

"І тут ще важливо і цікаво, що він ніколи не бере участі в якихось спільних пресконференціях з іноземними лідерами, наприклад, з тим самим Дональдом Трампом. Тобто він не ставить себе взагалі на одну дошку з ними. І таким чином Китай позиціонується як стійка якась сила, як не просто там острівець стабільності, ще і острівець впевненості в собі, в майбутньому і чомусь іншому", - вважає політаналітик. 

Він вважає, що це приваблює і мало б приваблювати сусідів і глобальний Південь та інші країни.

"Китай цим користується, особливо на контрасті з непослідовною і хаотичною політикою і риторикою Дональда Трампа. На превеликий жаль, я кажу, але тут позиційно іміджево Китай виграє", - підсумував Горбач.

Теги:
Китай
Дональд Трамп
США
Сі Цзиньпін
Світ і ми з Євгеном Магдою
