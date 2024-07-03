Сі Цзіньпін приїхав на саміт ШОС в Астані, де зустрінеться з Путіним

Про це повідомляє Kazinform.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв зустрів у столичному аеропорту голову КНР Сі Цзіньпіна, який прибув до Казахстану з державним візитом.

Зазначається, що програма візиту передбачає проведення двосторонніх переговорів на найвищому рівні та підписання низки важливих документів.

Сі Цзіньпін на запрошення Токаєва прибув у Казахстан для участі у 24-му засіданні Ради глав держав – членів Шанхайської організації співробітництва і пробуде там до 4 липня.