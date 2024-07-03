Сі Цзіньпін приїхав на саміт ШОС в Астані, де зустрінеться з Путіним
Лідер Китаю Сі Цзіньпін приїхав у столицю Казахстану Астану з офіційним візитом для участі у саміті Шанхайської організації співробітництва, на полях якого зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним
Про це повідомляє Kazinform.
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв зустрів у столичному аеропорту голову КНР Сі Цзіньпіна, який прибув до Казахстану з державним візитом.
Зазначається, що програма візиту передбачає проведення двосторонніх переговорів на найвищому рівні та підписання низки важливих документів.
Сі Цзіньпін на запрошення Токаєва прибув у Казахстан для участі у 24-му засіданні Ради глав держав – членів Шанхайської організації співробітництва і пробуде там до 4 липня.
- Політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України Володимир Горбач вважає, що це може статися на Саміті ШОС, або БРІКС.
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