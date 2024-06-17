Є ризик, що БРІКС, Китай та РФ спробують перехопили ініціативу: експерт Горбач про Саміт миру
Політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України Володимир Горбач вважає, що це може статися на Саміті ШОС, або БРІКС
Таку думку він висловив у етері Еспресо.
"Українське керівництво анонсувало проведення другого Саміту, як сказав президент Зеленський, не через роки, а через місяці й вже другий Саміт має припасти на закінчення війни - це те, що хотіли почути ми, всі українці, що це питання не років, а місяців і це також хотіли почути наші західні партнери. Але позиція країни-агресора і позиція його партнера Китаю, а також БРІКС, які були присутні у Швейцарії, але не підписалися, свідомо утрималися від підтримки підсумкового комюніке", - заявив Горбач.
За словами експерта, це дуже поганий знак для України й може призвести до наслідків, попри позитивні відгуки щодо Саміту миру від українських учасників.
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"Я побоююсь, чесно кажучи, що оцей блок Китай, Російська Федерація і так звані лідери Глобального Півня - це все-таки країни БРІКС перш за все - спробують перехопити ініціативу. Ця конференція у Швейцарії - це була спроба України заволодіти миротворчою ініціативою. Узагалі сам план України, ці 10 пунктів Формули миру, мав супроводжуватися воєнними діями й перемогами на полі бою, формуванням так званої сильної переговорної позиції для України й це уявлялося півтора чи два роки тому як успіх українського контрнаступу і відповідно: ось українська Формула миру. Так воно задумувалося, але і контрнаступ пішов не так, і дипломатичний процес не настільки успішний", - розповів політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва.
Горбач наголосив, що Україні не вдалося підкорити Глобальний Південь під час Швейцарського саміту.
"Треба визнати цю гірку правду: їм або байдуже взагалі на те, що відбувається в Україні, Європі, або вони для себе загрози жодної не бачать і не переймаються. А країни того ж самого БРІКСу, такі як Китай чи Бразилія, можливо, Індія намагаються взагалі зіграти в цій ситуації, їм цікава боротьба за місце у світі з США, особливо Китаю. Ініціативу спробують перехопити, можливо на початку липня під час Саміту Шанхайської організації співробітництва, яка відбудеться в Казахстані напередодні Вашингтонського саміту НАТО. Там вони можуть актуалізувати цей китайсько-бразильський план, як вони його називають, із шести пунктів - це план в російських інтересах. Якщо не Саміт ШОС, то у вересні відбудеться Саміт БРІКС, вже у Росії, точніше в Татарстані й там може бути зроблена ця спроба перехопити ініціативу. Китай на це піде лише тоді, коли буде розуміти, що більшість країн Глобального Півдня буде на його боці й той тиск, який китайська дипломатія і російські воєнні чинили на країни якийсь ефект все-таки дав, як би ми з цим не боролись", - підсумував експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.
- У неділю, 16 червня, учасники Саміту миру зібралися на друге пленарне засідання. Еспресо стежило за подіями в режимі текстового онлайну.
- За результатами Глобального саміту миру у Швейцарії 16 червня спільне комюніке підписали 78 країн-учасниць і 4 міжнародні організації.
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