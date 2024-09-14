Сі Цзіньпін у жовтні відвідає Росію
Лідер Китаю Сі Цзіньпін у жовтні для участі у саміті БРІКС прибуде з візитом до Росії: востаннє він відвідував РФ у березні 2023 року
Про це інформує Associated Press.
Вказано, що інформацію про візит Сі Цзіньпіна у РФ підтвердив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, який 8 вересня зустрівся у Санкт-Петербурзі з очільником Кремля Володимиром Путіним. Ван Ї заявив, що очільник Китаю "з радістю прийняв" запрошення Путіна відвідати саміт БРІКС, який відбудеться в російському місті Казань у жовтні.
Крім того, за словами російського диктатора, вони також проведуть двосторонню зустріч, на якій обговорять різні аспекти російсько-китайських відносин, які "розвиваються досить успішно" і "в усіх напрямках".
Довідково. Бразилія, Росія, Індія та Китай є засновниками БРІКC (англ. BRICS – скорочення від Brazil, Rusia, India, China, South Africa). Окрім геополітики, група фокусується на економічному співробітництві та збільшенні багатосторонньої торгівлі та розвитку.
Група не є офіційною багатосторонньою організацією, як ООН, Світовий банк або Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК). Глави держав і урядів країн-учасниць збираються щорічно, причому кожна країна бере на себе однорічне головування в групі.
- 12 вересня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський та китайський лідер Сі Цзіньпін можуть провести зустріч наступного місяця.
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