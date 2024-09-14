Сі Цзіньпін у жовтні відвідає Росію

Про це інформує Associated Press.

Вказано, що інформацію про візит Сі Цзіньпіна у РФ підтвердив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, який 8 вересня зустрівся у Санкт-Петербурзі з очільником Кремля Володимиром Путіним. Ван Ї заявив, що очільник Китаю "з радістю прийняв" запрошення Путіна відвідати саміт БРІКС, який відбудеться в російському місті Казань у жовтні.

Крім того, за словами російського диктатора, вони також проведуть двосторонню зустріч, на якій обговорять різні аспекти російсько-китайських відносин, які "розвиваються досить успішно" і "в усіх напрямках".

Довідково. Бразилія, Росія, Індія та Китай є засновниками БРІКC (англ. BRICS – скорочення від Brazil, Rusia, India, China, South Africa). Окрім геополітики, група фокусується на економічному співробітництві та збільшенні багатосторонньої торгівлі та розвитку.

Група не є офіційною багатосторонньою організацією, як ООН, Світовий банк або Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК). Глави держав і урядів країн-учасниць збираються щорічно, причому кожна країна бере на себе однорічне головування в групі.