Зеленський та Сі Цзіньпін можуть зустрітися в жовтні, - Reuters
Президент України Володимир Зеленський та китайський лідер Сі Цзіньпін можуть провести зустріч наступного місяця
Про це пише Reuters із посиланням на ексзаступника глави МЗС України Олександра Чалого.
За його словами, українсько-китайська дипломатія покращилася, тому зустріч лідерів країн тепер стала можливою.
"Зараз усі ми в Україні чекаємо на якісь контакти, прямі контакти між президентом Зеленським та президентом Сі", - підкреслив Чалий, коментуючи зусилля КНР щодо відновлення європейської безпеки.
Водночас директор департаменту європейських досліджень Китайського інституту міжнародних досліджень Цуй Хунцзянь відповів на запитання про перспективу зустрічі Зеленського й Сі, сказавши: "Ми готові зробити все, що сприяє миру".
"Пекін висував себе нейтральним у 30-місячному вторгненні Росії в Україну, але підтримує тісні стратегічні зв'язки з Москвою і не приєднався до мирного саміту, організованого Україною в червні", - нагадує Reuters.
- Наприкінці травня Китай і Бразилія окреслили спільну позицію стосовно політичного врегулювання "кризи в Україні" та підтримали проведення Саміту миру, за рівноправної участі всіх сторін.
- 28 серпня спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей закликав більше країн схвалити його "мирний план" щодо України.
- 11 вересня міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що його країна продовжуватиме просувати власне бачення завершення війни Росії проти України. Пекін також переконуватиме більшість країн світу підтримати його пропозицію.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.52
- EUR Купівля 45.26Продаж 45.9
- Актуальне
- Важливе