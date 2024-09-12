Зеленський та Сі Цзіньпін можуть зустрітися в жовтні, - Reuters

Про це пише Reuters із посиланням на ексзаступника глави МЗС України Олександра Чалого.

За його словами, українсько-китайська дипломатія покращилася, тому зустріч лідерів країн тепер стала можливою.

"Зараз усі ми в Україні чекаємо на якісь контакти, прямі контакти між президентом Зеленським та президентом Сі", - підкреслив Чалий, коментуючи зусилля КНР щодо відновлення європейської безпеки.

Водночас директор департаменту європейських досліджень Китайського інституту міжнародних досліджень Цуй Хунцзянь відповів на запитання про перспективу зустрічі Зеленського й Сі, сказавши: "Ми готові зробити все, що сприяє миру".

"Пекін висував себе нейтральним у 30-місячному вторгненні Росії в Україну, але підтримує тісні стратегічні зв'язки з Москвою і не приєднався до мирного саміту, організованого Україною в червні", - нагадує Reuters.