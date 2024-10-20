Сі Цзіньпін заявив Кім Чен Ину про готовність Китаю спільно з КНДР "захищати мир в регіоні та світі"

Про це він написав у відповіді на привітання Кіма з нагоди 75-ї річниці заснування Китаю, передає KCNA.

"Разом із вами, товаришу генеральний секретар, я готовий зробити більший внесок у розвиток традиційних відносин дружби та співпраці між Китаєм і КНДР… а також захист регіонального і глобального миру та стабільності", - написав голова Сі Цзіньпін.

Він сподівається, що народ КНДР і "надалі досягатиме успіхів у просуванні справи соціалістичного будівництва" під керівництвом очолюваної Кімом Трудової партії Кореї.

МЗС Китаю і державні ЗМІ про таку заяву свого лідера не інформують.