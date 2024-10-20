Сі Цзіньпін заявив Кім Чен Ину про готовність Китаю спільно з КНДР "захищати мир в регіоні та світі"
Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив лідеру КНДР Кім Чен Ину про готовність Китаю спільно з КНДР "робити внесок у захист миру в регіоні та світі"
Про це він написав у відповіді на привітання Кіма з нагоди 75-ї річниці заснування Китаю, передає KCNA.
"Разом із вами, товаришу генеральний секретар, я готовий зробити більший внесок у розвиток традиційних відносин дружби та співпраці між Китаєм і КНДР… а також захист регіонального і глобального миру та стабільності", - написав голова Сі Цзіньпін.
Він сподівається, що народ КНДР і "надалі досягатиме успіхів у просуванні справи соціалістичного будівництва" під керівництвом очолюваної Кімом Трудової партії Кореї.
МЗС Китаю і державні ЗМІ про таку заяву свого лідера не інформують.
- Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив про готовність співпрацювати з КНДР, щоб посилити стратегічну комунікацію та координацію, поглибити дружні обміни та співпрацю.
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