Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий посилювати стратегічну комунікацію та співпрацю з КНДР
Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив про готовність співпрацювати з КНДР, щоб посилити стратегічну комунікацію та координацію, поглибити дружні обміни та співпрацю
Про це повідомляє CCTV.
Сі Цзіньпін надіслав вітальну телеграму лідеру КНДР Кім Чен Ину з нагоди 75-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між двома країнами.
"У новій епосі та новій ситуації Китай готовий співпрацювати з КНДР, щоб сприйняти 75-ту річницю встановлення дипломатичних відносин між двома країнами як можливість посилити стратегічну комунікацію та координацію, поглибити дружні обміни та співпрацю", - написав китайський лідер у телеграмі.
Він наголосив, що особисто надає великого значення розвитку відносин між Китаєм і Північною Кореєю, а китайський уряд під його керівництвом готовий спільно з Пхеньяном сприяти розвитку соціалістичної справи у двох країнах.
Зазначається, що Кім у своєму вітанні теж запевнив китайського лідера в готовності північнокорейської сторони розвивати з Китаєм відносини дружнього співробітництва.
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