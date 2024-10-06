Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий посилювати стратегічну комунікацію та співпрацю з КНДР

Про це повідомляє CCTV.

Сі Цзіньпін надіслав вітальну телеграму лідеру КНДР Кім Чен Ину з нагоди 75-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між двома країнами.

"У новій епосі та новій ситуації Китай готовий співпрацювати з КНДР, щоб сприйняти 75-ту річницю встановлення дипломатичних відносин між двома країнами як можливість посилити стратегічну комунікацію та координацію, поглибити дружні обміни та співпрацю", - написав китайський лідер у телеграмі.

Він наголосив, що особисто надає великого значення розвитку відносин між Китаєм і Північною Кореєю, а китайський уряд під його керівництвом готовий спільно з Пхеньяном сприяти розвитку соціалістичної справи у двох країнах.

Зазначається, що Кім у своєму вітанні теж запевнив китайського лідера в готовності північнокорейської сторони розвивати з Китаєм відносини дружнього співробітництва.