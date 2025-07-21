Сі Цзіньпін зустрінеться з фон дер Ляєн і Коштою на саміті в Пекіні
У Пекіні цього тижня відбудеться саміт з нагоди 50-річчя дипломатичних відносин ЄС і Китаю, у межах якого Сі Цзіньпін проведе зустріч із президентами Єврокомісії та Євроради Урсулою фон дер Ляєн і Антоніу Коштою
Про це повідомило Reuters із посиланням на китайське МЗС.
Зазначено, що фон дер Ляєн та Кошта відвідають КНР у четвер, 24 липня, де зустрінуться з китайським лідером.
Тоді ж у Пекіні відбуватиметься саміт Китай - ЄС на тлі торговельних суперечок зі США, коли КНР прагне забезпечити тісніші економічні та політичні звʼязки з європейцями.
Водночас Reuters зауважує, що китайсько-європейські відносини погіршилися у 2021 році через санкції Брюсселя проти чиновників через імовірні порушення прав людини в регіоні Сіньцзян.
- Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін можуть провести особисту зустріч до або під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (AТEC), який відбудеться наприкінці жовтня в Південній Кореї.
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