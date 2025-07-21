Сі Цзіньпін зустрінеться з фон дер Ляєн і Коштою на саміті в Пекіні

Про це повідомило Reuters із посиланням на китайське МЗС.

Зазначено, що фон дер Ляєн та Кошта відвідають КНР у четвер, 24 липня, де зустрінуться з китайським лідером.

Тоді ж у Пекіні відбуватиметься саміт Китай - ЄС на тлі торговельних суперечок зі США, коли КНР прагне забезпечити тісніші економічні та політичні звʼязки з європейцями.

Водночас Reuters зауважує, що китайсько-європейські відносини погіршилися у 2021 році через санкції Брюсселя проти чиновників через імовірні порушення прав людини в регіоні Сіньцзян.