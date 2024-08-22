Символ рівності: в Австралії помер пінгвін-гей Сфен, який зі своїм партнером Меджиком здобув популярність у 2018 році

Про це інформує пресслужба Сіднейського океанаріума Sea Life.

Вказано, що Сфен і Меджик здобули популярність після того, як про їхні стосунки написала низка світових видань. Вони були разом 6 років та всиновили двох пташенят - Сфенгіка (Лару) у 2018 році та Кленсі у 2020 році.

В океанаріумі розповіли, що пара перебувала разом навіть по завершенню сезону розмноження - це рідкість для пінгвінів.

"Сфен і Меджик - це більше, ніж просто красива історія кохання. Їхній вплив у всьому світі як символу рівності є незмірним. Вони були включені в навчальну програму Австралії і навіть з'явилися в серіалі "Нетипові" на Netflix. Незліченна кількість книг розповідає про історію їхнього кохання, навіть у документальних фільмах про одностатеві пари тварин з'являються Сфен і Меджик", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що слава цієї пари пінгвінів допомагала ділитися важливими повідомленнями про збереження природи, забруднення пластиком, глобальне потепління та важливість захисту диких пінгвінів.

Як пише BBC, стан здоров’я пінгвіна погіршився за кілька днів до його смерті, тож команда ветеринарів прийняла рішення про евтаназію, щоб "подолати його біль і дискомфорт".

"Втрата Сфена розбиває серця колонії пінгвінів, команди та всіх, кого історія Сфена та Меджик надихнула або справила позитивний вплив", - сказав генеральний менеджер акваріума Річард Діллі.