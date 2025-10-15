Системи ППО IRIS‑T та ракети до Patriot: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні на 2 млрд євро

Про це повідомляє Радіо Свобода.

На засіданні Контактної групи з питань оборони України міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив, що західні союзники мають залишатися рішучими та надавати Києву більше озброєння, адже останні події на фронті демонструють успішну оборону України.

"Німеччина залишатиметься надійним партнером. Ми продовжимо і розширимо нашу підтримку України. Нові контракти передбачають додаткову допомогу на понад 2 млрд євро", – заявив Пісторіус під час зустрічі в Берліні , де також були присутні міністр оборони США Піт Хегсет і міністр оборони України Денис Шмигаль.

За його словами, пакет допомоги відповідає нагальним потребам України та включає системи протиповітряної оборони, перехоплювачі Patriot, радіолокаційні комплекси, високоточну артилерію, ракети та боєприпаси. Крім того, Німеччина поставить дві додаткові системи ППО IRIS-T з великою кількістю керованих ракет, а також переносні зенітні комплекси.

Пісторіус, який був співведучим засідання разом із британським колегою Джоном Гілі, додав, що Німеччина планує поглибити співпрацю між оборонними промисловостями обох країн. Зокрема, заплановано комплексну модернізацію вже поставлених в Україну озброєнь та продовження терміну їхньої служби.