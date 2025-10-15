Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ Системи ППО IRIS‑T та ракети до Patriot: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні на 2 млрд євро

Системи ППО IRIS‑T та ракети до Patriot: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні на 2 млрд євро

Адріана Муллаянова
15 жовтня, 2025 середа
20:15
Світ Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус

15 жовтня у Брюсселі на засіданні "Рамштайн" Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні понад 2 млрд євро та планує модернізувати вже поставлене озброєння

Зміст

Про це повідомляє Радіо Свобода.

На засіданні Контактної групи з питань оборони України міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив, що західні союзники мають залишатися рішучими та надавати Києву більше озброєння, адже останні події на фронті демонструють успішну оборону України.

"Німеччина залишатиметься надійним партнером. Ми продовжимо і розширимо нашу підтримку України. Нові контракти передбачають додаткову допомогу на понад 2 млрд євро", – заявив Пісторіус під час зустрічі в Берліні , де також були присутні міністр оборони США Піт Хегсет і міністр оборони України Денис Шмигаль.

За його словами, пакет допомоги відповідає нагальним потребам України та включає системи протиповітряної оборони, перехоплювачі Patriot, радіолокаційні комплекси, високоточну артилерію, ракети та боєприпаси. Крім того, Німеччина поставить дві додаткові системи ППО IRIS-T з великою кількістю керованих ракет, а також переносні зенітні комплекси.

Пісторіус, який був співведучим засідання разом із британським колегою Джоном Гілі, додав, що Німеччина планує поглибити співпрацю між оборонними промисловостями обох країн. Зокрема, заплановано комплексну модернізацію вже поставлених в Україну озброєнь та продовження терміну їхньої служби.

  • 15 жовтня Денис Шмигаль на "Рамштайні" закликав партнерів повній реалізації ініціативи PURL, фінансуванні виробництва дронів і забезпеченні боєприпасами великої дальності.
Новини
Україна
Німеччина
допомога Україні
зброя для України
