Шмигаль на "Рамштайні" закликав партнерів профінансувати PURL, дрони та боєприпаси великої дальності

Про це Денис Шмигаль повідомив у телеграм.

Під час виступу на 31-му засіданні Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн" міністр оборони окреслив для партнерів три ключові напрями допомоги.

Перший пріоритет — ініціатива PURL. Шмигаль наголосив, що "План дій PURL на 2025 рік має бути повністю реалізований" та закликав до постійної координації і фінансування для своєчасних поставок. За його оцінкою, потреби PURL у 2025 році складатимуть від $12 млрд до $20 млрд.

Другий — українські дрони та ракети. Міністр назвав критично важливими FPV, ISR та інші платформи для утримання фронту і повідомив про першочергову фінансову потребу в понад $4 млрд.

"У 2026 році зможемо побудувати до 10 млн дронів, якщо партнери нададуть необхідне фінансування", — зазначив він, додавши, що deep strike безпілотники та ракети дозволяють асиметрично відповідати на російські удари.

Третій напрям — збільшення дальності ударів. Денис Шмигаль закликав концентрувати зусилля на постачанні артилерійських снарядів великої дальності та підтримав ініціативу спільних закупівель боєприпасів. Окремо він підкреслив термінову потребу в перехоплювачах і системах ППО (NASAMS, IRIS‑T) та в оснащенні й підготовці літаків F‑16.

Ще один важливий акцент стосувався фінансування. Україна розраховує на підтримку союзників у покритті $60 млрд оборонних потреб — половини від запланованих видатків. Денис Шмигаль підкреслив, що "оптимальний шлях - це виділення європейськими партнерами щонайменше 0,25% ВВП на військову допомогу Україні", а також залучення позик під російські заморожені активи.