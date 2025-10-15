Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Шмигаль на "Рамштайні" закликав партнерів профінансувати PURL, дрони та боєприпаси великої дальності

Шмигаль на "Рамштайні" закликав партнерів профінансувати PURL, дрони та боєприпаси великої дальності

Адріана Муллаянова
15 жовтня, 2025 середа
19:04
Новини Денис Шмигаль під час виступу на 31-му засіданні Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн"

На 31-му "Рамштайні" міністр оборони України Денис Шмигаль подякував союзникам за підтримку та наголосив на трьох пріоритетах: повній реалізації ініціативи PURL, фінансуванні виробництва дронів і забезпеченні боєприпасами великої дальності

Зміст

Про це Денис Шмигаль повідомив у телеграм.

Під час виступу на 31-му засіданні Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн" міністр оборони окреслив для партнерів три ключові напрями допомоги.

Перший пріоритет — ініціатива PURL. Шмигаль наголосив, що "План дій PURL на 2025 рік має бути повністю реалізований" та закликав до постійної координації і фінансування для своєчасних поставок. За його оцінкою, потреби PURL у 2025 році складатимуть від $12 млрд до $20 млрд.

Другий — українські дрони та ракети. Міністр назвав критично важливими FPV, ISR та інші платформи для утримання фронту і повідомив про першочергову фінансову потребу в понад $4 млрд. 

"У 2026 році зможемо побудувати до 10 млн дронів, якщо партнери нададуть необхідне фінансування", — зазначив він, додавши, що deep strike безпілотники та ракети дозволяють асиметрично відповідати на російські удари. 

Третій напрям — збільшення дальності ударів. Денис Шмигаль закликав концентрувати зусилля на постачанні артилерійських снарядів великої дальності та підтримав ініціативу спільних закупівель боєприпасів. Окремо він підкреслив термінову потребу в перехоплювачах і системах ППО (NASAMS, IRIS‑T) та в оснащенні й підготовці літаків F‑16.

Ще один важливий акцент стосувався фінансування. Україна розраховує на підтримку союзників у покритті $60 млрд оборонних потреб — половини від запланованих видатків. Денис Шмигаль підкреслив, що "оптимальний шлях - це виділення європейськими партнерами щонайменше 0,25% ВВП на військову допомогу Україні", а також залучення позик під російські заморожені активи.

  • 13 жовтня Словенія офіційно долучилася до ініціативи PURL, що передбачає закупівлю американського озброєння для України за рахунок союзників по НАТО.
Теги:
Світ
Україна
Війна з Росією
Денис Шмигаль
Економіка
зброя для України
Більше статей
