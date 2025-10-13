Словенія приєдналася до ініціативи PURL для підтримки України

Про це оголосив прем’єр-міністр країни Роберт Голоб на спільній пресконференції з генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте в Любляні, передає "Радіо Свобода".

"Я не можу розкрити суму, оскільки вона засекречена. Вона передбачена в бюджеті Міністерства оборони на 2025 рік, тому це не додаткові витрати", – наголосив Голоб.

Він уточнив, що допомога буде зосереджена на системах протиповітряної оборони, які мають захищати енергетичну та цивільну інфраструктуру України.

"Вже досить давно Словенія надсилає Україні виключно оборонні засоби, і це стосується і даного пакета", – додав прем’єр.

Що відомо про ініціативу PURL

Станом на 14 серпня Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція та Німеччина надали Україні $1,5 млрд на оборонні потреби в межах ініціативи PURL.

2 вересня прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден заявив, що його країна долучиться до ініціативи PURL із закупівлі озброєння у США для передачі Україні.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в жовтні Україна отримає додаткові кошти в межах ініціативи PURL. Загалом підтримка збільшиться до понад $3 млрд.

18 вересня в Україну прибула перша частина військового обладнання за програмою PURL щодо відправки американської зброї Києву коштом європейських держав.

Станом на кінець вересня шість країн НАТО профінансували чотири пакети оборонної допомоги Україні на суму понад $2 млрд у межах ініціативи PURL. Ще два пакети наразі узгоджуються зі США.