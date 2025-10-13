Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Світ Словенія приєдналася до ініціативи PURL для підтримки України

Словенія приєдналася до ініціативи PURL для підтримки України

Адріана Муллаянова
13 жовтня, 2025 понедiлок
18:41
Світ Словенія

Словенія офіційно долучилася до ініціативи PURL, що передбачає закупівлю американського озброєння для України за рахунок союзників по НАТО

Зміст

Про це оголосив прем’єр-міністр країни Роберт Голоб на спільній пресконференції з генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте в Любляні, передає "Радіо Свобода".

"Я не можу розкрити суму, оскільки вона засекречена. Вона передбачена в бюджеті Міністерства оборони на 2025 рік, тому це не додаткові витрати", – наголосив Голоб.

Він уточнив, що допомога буде зосереджена на системах протиповітряної оборони, які мають захищати енергетичну та цивільну інфраструктуру України.

"Вже досить давно Словенія надсилає Україні виключно оборонні засоби, і це стосується і даного пакета", – додав прем’єр.

Що відомо про ініціативу PURL

Станом на 14 серпня Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція та Німеччина надали Україні $1,5 млрд на оборонні потреби в межах ініціативи PURL. 

2 вересня прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден заявив, що його країна долучиться до ініціативи PURL із закупівлі озброєння у США для передачі Україні. 

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в жовтні Україна отримає додаткові кошти в межах ініціативи PURL. Загалом підтримка збільшиться до понад $3 млрд.

18 вересня в Україну прибула перша частина військового обладнання за програмою PURL щодо відправки американської зброї Києву коштом європейських держав.

Станом на кінець вересня шість країн НАТО профінансували чотири пакети оборонної допомоги Україні на суму понад $2 млрд у межах ініціативи PURL. Ще два пакети наразі узгоджуються зі США.

  • Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що ще сім країн готові приєднатися до ініціативи НАТО PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), яка передбачає закупівлю американського озброєння для України.
Теги:
Новини
Україна
ЄС
Словенія
допомога Україні
Марк Рютте
Читайте також:
Автор Юрій Мартинович
12 жовтня, 2025 неділя
Початок українського флоту на Чорному морі: 108 років тому міноносець "Завидний" підняв синьо-жовтий стяг
Автор Ірена Моляр
11 жовтня, 2025 субота
Територія України під час війни буде використовуватися країнами Європи як "зелена батарейка": ГО "Зберегти Пікуй" про загрозу знищення унікальних природних ландшафтів Карпат
мобілізація в Україні
Автор Тетяна Яворська
11 жовтня, 2025 субота
Коли допомоги можуть так і не дочекатись: звільнення військовослужбовців по догляду за родичем з інвалідністю. Пояснюємо
Київ
+6.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.35
    Купівля 41.35
    Продаж 41.85
  • EUR
    Купівля 47.99
    Продаж 48.65
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
13 жовтня
19:32
Лідери ЄС прагнуть досягти угоди щодо використання заморожених активів РФ на користь України на саміті у Брюсселі, - Bloomberg
19:21
Ексклюзив
У більшості багатоквартирних будинків тепло, скоріше за все, буде з 1 листопада, - екснардепка Войціцька
19:19
Огляд
Радіатор опалення
У Міненерго запевнили, що опалювальний сезон розпочнеться планово, але не все так просто. Еспресо розібралося, чи можуть увімкнути опалення раніше, якщо похолодає, і як рахуватимуть субсидії
19:18
Ексклюзив
Карта бойових дій за 4-11 жовтня
"Це доволі рідкісне явище за останній рік": 68-ма ОЄБр про ситуацію на Покровському напрямку
19:17
Ексклюзив
Генадій Труханов
Президент може припинити громадянство Труханова, але не може позбавити його посади мера: юрист Андрій Магера
19:00
Ексклюзив
Мирослав Кувалдін
Хвилина мовчання не дає полегшення, а музика робить терапію, - Мирослав Кувалдін
18:44
Пресреліз
Українські підлітки готуються до лідерської програми в Лондоні
Українські підлітки готуються до лідерської програми в Лондоні
18:25
Ексклюзив
Володимир Зеленський та Дональд Трамп (праворуч)
Імпічмент і Tomahawk: Шамшур припустив, про що найближчим часом говоритимуть Трамп і Зеленський
18:11
погода, опади, дощь
Україну накриє холод і дощі: синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду 14 жовтня
18:05
OPINION
Москва не знайшла пігулки проти "гегемонії Трампа" в арабському світі
18:00
Оновлено
зеленський трамп
Зеленський і Трамп зустрінуться у США 17 жовтня
17:51
Ексклюзив
Еммануель Макрон
У Макрона після президенства може бути потужна посада у Єврокомісії, - аналітик
17:40
КПП "Рафах"
ЄС відновить моніторинг пункту пропуску Рафах між Газою та Єгиптом
17:37
Ексклюзив
В російській Ухті вдруге за півроку загорівся НПЗ
Росія почне повертатися в часи СРСР через брак пального, - експерт з енергетики Закревський
17:20
танк ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 78 бойових зіткнень: найважче на Покровському напрямку
17:17
Огляд
Попзірка та експрем’єр закрутили пристрасні стосунки: що відомо про зірковий роман Кеті Перрі та Джастіна Трюдо
17:01
Аналітика
витік інновацій
Вкрадені мізки, або як Україні зупинити витік інновацій під час війни
16:58
Ексклюзив
Куп'янськ
Намагання РФ взяти Куп'янськ будуть трансформовані в певні здобутки, - військовий експерт Селезньов
16:56
ЄС Україна
Рада ЄС схвалила нову угоду з Україною, що замінить "торговельний безвіз"
16:52
У Словаччині зіткнулися два поїзди
У Словаччині зіткнулися два поїзди: відомо про десятки поранених
16:30
Оновлено
опалення
Міненерго спростувало інформацію про скорочення термінів опалювального сезону
16:26
Володимир Зеленський в онлайн-зверненні до учасників 71-ї щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО
Зростання власного виробництва зброї допомагає Україні просуватися, - Зеленський
16:22
Ексклюзив
У Великій Британії можливі дочасні вибори, - професор Грубінко
16:15
Володимир Зеленський
Зеленський закликав НАТО терміново надати Україні ППО для захисту енергетики
16:08
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:04
Ексклюзив
Башар Асад та путін
Кремль в якийсь момент пожертвує родиною Асадів, - експерт-міжнародник Данилов
16:01
OPINION
Нова тактика РФ: ворог атакує залізничну інфраструктуру — яка мета?
15:46
Оновлено
Трамп виступив перед ізраїльським парламентом
"Кінець епохи терору та смерті": Трамп виступив перед ізраїльським парламентом
15:38
Ще сім країн мають намір приєднатися до ініціативи НАТО PURL, - Сибіга
15:15
НАТО
У Нідерландах стартували ядерні навчання НАТО Steadfast Noon 2025
15:00
Ексклюзив
Мирослав Кувалдін
Потрібно пережити цю відрижку імперії, - Мирослав Кувалдін
14:29
Ексклюзив
ЗСУ
Ситуація по лінії боєзіткнення однакова, ворог застосовує броньовану техніку за несприятливої погоди, - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко
14:00
Кая Каллас
Каллас у Києві оголосила про додаткові 100 млн євро від ЄС на зимову допомогу Україні
14:00
OPINION
Російська "опозиція": чвари, чвари, чвари...
13:57
ЗСУ, Харківщина
ЗСУ мають успіхи в Куп’янську: військовослужбовець розповів подробиці
13:45
Огляд
Проєкт Innovation Challenge: як Україна збиватиме російські КАБи засобами НАТО
13:26
Джоел Мокір, Філіп Агіон та Пітер Ховітт отримали Нобелівську премію з економіки 2025 року
Нобелівську премію з економіки отримали троє дослідників за пояснення інноваційного зростання
12:56
Вибух після удару безпілотником по НПЗ в Уфі (Башкортостан, РФ)
Українські дрони атакували нафтобазу у Феодосії та кілька електропідстанцій в Криму, - ЗМІ
12:45
Ізраїльтяни чекають звільнення захоплених ХАМАС заручників
ХАМАС звільнив усіх 20 живих ізраїльських заручників
12:23
Оновлено
Наслідки атаки РФ на Одещину
РФ атакувала Україну ударними БПЛА: на Чернігівщині загинула людина, на Одещині є поранений
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV