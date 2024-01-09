Ситуація на кордоні, F-16, Формула миру: Зеленський провів розмови з лідерами Польщі, Румунії та Бельгії

Про це президент України розповів у вечірньому відеозверненні.

"Я подякував Румунії за той рівень співпраці, який уже досягнутий. Ми маємо надзвичайно хороші результати і в Дунайському регіоні, і в чорноморській співпраці, і загалом у взаємодії між нами. Цінуємо підтримку Румунією нашого руху в Євросоюз. Точно маємо потенціал, щоб збільшити транскордонну взаємодію, зокрема в трикутнику Україна – Румунія – Молдова. Обговорили з Президентом Йоганнісом сьогодні й деякі перспективні питання щодо оборони – те, як можемо разом зміцнити позиції. Зокрема, обговорили підготовку наших пілотів F-16", - розповів Зеленський.

Він додав, що хороша розмова була й з президентом Польщі Анджеєм дудою.

"Я вдячний Польщі за незмінну допомогу Україні в питаннях про наш вступ у Євросоюз. Хоч би що відбувалося, стратегічно ми працюємо все ж разом у Європі. Сьогодні обговорили, зокрема, нашу взаємодію в питаннях роботи з НАТО – Україна має стати членом Альянсу. Поінформував президента Дуду щодо ситуації на фронті, а також про російські удари, що тривають, наш захист, наші потреби. Зокрема, потреби в підтримці. Я ціную слова президента Дуди про єдність, яка нам так необхідна", - зазначив Зеленський.

Важливою він назвав й розмову з головою уряду Бельгії.

"Зараз Бельгія розпочала своє головування у Раді Євросоюзу, і я вдячний за те, що підтримка України та міжнародного права є одним із пріоритетів бельгійського головування. Ми разом із Бельгією досягли деяких справді проривних речей, зокрема щодо використання російських активів для підтримки України. І це один із тих прикладів, коли бельгійське лідерство має глобальне значення. Я вдячний і за підтримку санкцій проти Росії, а також за чітку підтримку нашої євроінтеграції. За цей рік ми можемо значно просунутись і в питанні щодо переговорів про вступ з Україною, і в питанні щодо більш рішучого ставлення світу до російських активів. Агресор повинен платити за те, що він накоїв. І це справедливо", - наголосив Зеленський.

Він підсумував, що з усіма лідерами говорив і про роботу щодо Формули миру.

"Вже скоро зустріч радників у Давосі. Працюємо, щоб вона була і достатньо представницькою, і змістовною також", - підсумував Зеленський.