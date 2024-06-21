Ситуація на кордоні з Білоруссю кардинально погіршилася, - міноборони Польщі
Ситуація на польсько-білоруському кордоні радикально погіршилася: озброєнні групи атакують польський кордон
Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Комиш.
За його словами застосування зброї як попереджувальних пострілів почастішали у травні цього року - загалом 770 разів. Водночас за весь минулий рік зброю застосовували 300 разів.
"Ситуація на кордоні складна. По той бік кордону маємо спеціалізовані групи, які атакують польський кордон, не шукаючи притулку в Республіці. Ситуація різко і радикально змінилася. Озброєні групи, підготовлені та, на мою думку, іноді дуже добре навчені, сьогодні атакують польський кордон. Це зовсім інша ситуація, ніж рік чи два тому", - зазначив Косіняк-Комиш.
- Зауважимо, що сьогодні, 21 червня, Білорусь розпочала раптову перевірку військових частин до виконання завдань із призначення. Для цього будуть задіяні полігони та ділянки місцевості біля кордонів України та Польщі.
- Також 20 червня білоруські прикордонники заявили, мовляв, у прикордонні фіксують збільшення угруповання українських військових і техніки.
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