Ситуація на кордоні з Білоруссю кардинально погіршилася, - міноборони Польщі

Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Комиш.

За його словами застосування зброї як попереджувальних пострілів почастішали у травні цього року - загалом 770 разів. Водночас за весь минулий рік зброю застосовували 300 разів.

"Ситуація на кордоні складна. По той бік кордону маємо спеціалізовані групи, які атакують польський кордон, не шукаючи притулку в Республіці. Ситуація різко і радикально змінилася. Озброєні групи, підготовлені та, на мою думку, іноді дуже добре навчені, сьогодні атакують польський кордон. Це зовсім інша ситуація, ніж рік чи два тому", - зазначив Косіняк-Комиш.