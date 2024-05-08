"Ситуацію можна змінити": міністерка оборони Нідерландів сказала, як здолати військову перевагу РФ у війні з Україною
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен завила, що ситуацію на фронті можна змінити на користь України, збільшивши постачання боєприпасів, дронів та засобів ППО
Про це вона розповіла в інтерв’ю LRT.
Відповідаючи на запитання про її думку щодо темпів постачання західної підтримки Україні, Оллонґрен зазначила, що їй важко сказати.
"Якщо запитати українського солдата в окопі – звісно, напевно це забирає забагато часу і допомоги недостатньо. Але війна - це складне і страшне явище", - зауважила міністерка.
Вона також наголосила, що наразі дійсно Росія має певну перевагу на фронті.
"Але я переконана, що ми можемо змінити ситуацію, якщо збільшимо обсяги виробництва, зокрема боєприпасів, а також дронів та інших нових технологій, які дуже широко залучають і застосовують в Україні. Якщо ми зможемо посилити зокрема її ППО – я переконана, що Україна отримає успіх. Але ми повинні активно підтримувати Україну", - наголосила Оллонґрен.
- Також напередодні очільниця міноборони Нідерландів заявила, що в країні планують розпочати відправку винищувачів F-16 в Україну восени.
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