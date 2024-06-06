Сіярто заявив, що енергопостачання Угорщини неможливе без РФ

Відповідну заяву Сіярто зробив у Санкт-Петербурзі на економічному форумі.

"Можна кривитися, можна виправдовуватися, можна критикувати, але суті це не змінює. Енергозабезпечення Угорщини не може бути без російських енергоносіїв, і на це є прості фізичні причини, а не політичні чи ідеологічні", - зазначив він.

Очільник МЗС Угорщини заявив, що якщо його країна відмовиться від енергетичної співпраці з Росією, то не зможе імпортувати достатню кількість природного газу або нафти.

"Ми виступали і будемо виступати проти будь-яких заходів, які можуть поставити під загрозу нашу співпрацю з Росією, будь-то санкції, тарифи чи юридичні перепони. Досі наша співпраця завжди була справедливою, значною мірою завдяки моєму колезі Олександру Новаку, який зараз також є віцепрем'єр-міністр, відповідальним не лише за енергетику, а й за економічний розвиток", - додав він.