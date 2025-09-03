"Сьогодні або на днях": Зеленський анонсував розмову із Трампом

Про це глава держави сказав під час пресконференції з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Президент України зазначив, що говорив американському колезі про необхідність застосування тиску з боку США проти країни-агресорки, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна перейти до дипломатичного діалогу.

"Коли ми кажемо, якщо не буде цієї зустрічі (лідерів, - ред.), то тоді дайте підтримку в вигляді допомоги, у вигляді санкцій. Ці сигнали ми передали президенту Сполучених Штатів, він кілька тижнів тому сказав, що він дасть якусь відповідь, він сказав, що через кілька тижнів – це може бути два або три тижні. Ми сьогодні або на днях будемо говорити з президентом Сполучених Штатів і уточнимо це питання", - зазначив Зеленський.