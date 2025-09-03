"Сьогодні або на днях": Зеленський анонсував розмову із Трампом
Президент України Володимир Зеленський анонсував розмову з американськими лідером Дональдом Трампом. За його словами, вона відбудеться "сьогодні або на днях"
Про це глава держави сказав під час пресконференції з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.
Президент України зазначив, що говорив американському колезі про необхідність застосування тиску з боку США проти країни-агресорки, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна перейти до дипломатичного діалогу.
"Коли ми кажемо, якщо не буде цієї зустрічі (лідерів, - ред.), то тоді дайте підтримку в вигляді допомоги, у вигляді санкцій. Ці сигнали ми передали президенту Сполучених Штатів, він кілька тижнів тому сказав, що він дасть якусь відповідь, він сказав, що через кілька тижнів – це може бути два або три тижні. Ми сьогодні або на днях будемо говорити з президентом Сполучених Штатів і уточнимо це питання", - зазначив Зеленський.
- Нагадаємо, 18 серпня президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів очільник США Дональд Трамп. Лідери спершу провели двосторонню зустріч в Овальному кабінеті, а потім зустрілися з європейськими лідерами та генсеком НАТО. Далі переговори продовжилися в іншому форматі.
