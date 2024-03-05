"Солодкий, дякую за цінну інформацію": співробітника штабу ядерних сил США звинувачують у зливі даних про війну в Україні через сайт знайомств

Про це повідомили в пресслужбі міністерства юстиції США.

Зазначається, що 63-річний обвинувачений Девід Слейтер працював у стратегічному командуванні збройних сил США на базі ВПС Оффат у штаті Небраска. Із серпня 2021 року до квітня 2022 року він мав доступ до секретної інформації.

Прокуратура 4 березня опублікувала обвинувальні документи у справі Слейтера, з яких випливає, що приблизно з лютого по квітень 2022 року він через сайт знайомств передавав невідомій персоні, яка назвалася жінкою з України, секретну інформацію зі зведення стратегічного командування щодо вторгнення РФ в Україну, на чиїх брифінгах він був присутній.

Співрозмовниця американського військового також регулярно просила надати йому засекречені дані та називала його в особистих повідомленнях своїм "таємним інформатором" та "секретним агентом".

"Дорогий, що там на екранах в особливій кімнаті? Дуже цікаво", "Дейве, солодкий мій, дякую за цінну інформацію", "Ти мій таємний агент! Люблю",- наводять прокурори приклади повідомлень із листування.

"У відповідь на ці прохання Слейтер дійсно надавав йому секретні розвіддані, у тому числі про військові об'єкти та російський військовий потенціал, пов’язаний із вторгненням Росії в Україну", - йдеться у повідомленні мін'юсту США.

З ким насправді переписувався Слейтер, і на якому сайті знайомств це відбувалося, в документах не вказується. Справу розслідували ФБР та відділ спеціальних розслідувань ВПС США.

Перше судове засідання у справі Слейтера відбудеться у вівторок, 5 березня. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі та штраф до 250 тис. доларів за кожним пунктом звинувачення.