Союзник Ізраїлю Азербайджан провів навчання з протиповітряної оборони після випробувань Ірану
Азербайджанська армія провела навчання з протиповітряної оборони через кілька днів після того, як її південний сусід Іран провів військово-морські випробування поблизу їхнього спільного кордону
Про це інформує Bloomberg.
Згідно з повідомленням міністерства оборони Азербайджану, під час навчань було задіяно різні системи ППО, включно з далекобійними С-300.
Основною метою було відпрацювання захисту важливих об'єктів від ракетних атак умовного противника.
Як зазначили у виданні, азербайджанські навчання відбулися через кілька днів після того, як ВМС Ірану провели навчання в Каспійському морі, в районі, близькому до кордону з Азербайджаном, близьким союзником Ізраїлю.
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У п'ятницю, 16 серпня, американські, іранські та ізраїльські офіційні особи заявили, що Іран відкладе заплановану помсту Ізраїлю за вбивство лідера ХАМАС в Тегерані, щоб дати посередникам час на те, щоб домогтися припинення вогню в секторі Гази.
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