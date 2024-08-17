Союзник Ізраїлю Азербайджан провів навчання з протиповітряної оборони після випробувань Ірану

Про це інформує Bloomberg.

Згідно з повідомленням міністерства оборони Азербайджану, під час навчань було задіяно різні системи ППО, включно з далекобійними С-300.

Основною метою було відпрацювання захисту важливих об'єктів від ракетних атак умовного противника.

Як зазначили у виданні, азербайджанські навчання відбулися через кілька днів після того, як ВМС Ірану провели навчання в Каспійському морі, в районі, близькому до кордону з Азербайджаном, близьким союзником Ізраїлю.