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Союзник Ізраїлю Азербайджан провів навчання з протиповітряної оборони після випробувань Ірану

Марія Науменко
17 серпня, 2024 субота
15:09
Світ Азербайджан

Азербайджанська армія провела навчання з протиповітряної оборони через кілька днів після того, як її південний сусід Іран провів військово-морські випробування поблизу їхнього спільного кордону

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Про це інформує Bloomberg.

Згідно з повідомленням міністерства оборони Азербайджану, під час навчань було задіяно різні системи ППО, включно з далекобійними С-300.

Основною метою було відпрацювання захисту важливих об'єктів від ракетних атак умовного противника.

Як зазначили у виданні, азербайджанські навчання відбулися через кілька днів після того, як ВМС Ірану провели навчання в Каспійському морі, в районі, близькому до кордону з Азербайджаном, близьким союзником Ізраїлю. 

  • У п'ятницю, 16 серпня, американські, іранські та ізраїльські офіційні особи заявили, що Іран відкладе заплановану помсту Ізраїлю за вбивство лідера ХАМАС в Тегерані, щоб дати посередникам час на те, щоб домогтися припинення вогню в секторі Гази.

Теги:
Ізраїль
Близький Схід
Азербайджан
Іран
випробування
Військові новини
Війна в Ізраїлі
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