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Спецслужба Латвії допитала євродепутатку Жданок, яка могла співпрацювати з ФСБ

13 лютого, 2024 вiвторок
06:57
Світ Латвійська депутатка Європарламенту Тетяна Жданок

Служба безпеки Латвії (VDD) провела розмови зі співголовами партії "Російський союз Латвії" - депутаткою Європарламенту Тетяну Жданок і Мирославом Митрофановим

Про це повідомляє суспільник мовник LSM.

У повідомленні вказується, що Жданок минулого тижня прибула із запізненням на пресконференцію, пояснивши, що її викликали до VDD.

Вона заявила, що не може розкривати деталі розмови зі слідчими, оскільки підписала відповідний документ.

Також повідомляється, що у п'ятницю у VDD викликали співголову партії Мирослава Митрофанова. Він заявив, що його викликали на "розмову", а не в межах с процесу.

Служба безпеки зараз оцінює інформацію щодо співпраці Жданок та "Російського союзу Латвії" з російськими спецслужбами.

Хто така Тетяна Жданок

Майбутня євродепутатка народилася 1950 року в Ризі. Вона закінчила Латвійський державний університет і вступила до КПРС. Наприкінці 1980-х років вона активно виборювала збереження Латвії у складі СРСР. Після відновлення незалежності Латвії вона продовжила політичну діяльність, спираючись на підтримку етнічних росіян у країні. Серед іншого, вона запустила в Латвії радіопередачу під назвою "Година російської школи».

Жданок є співголовою партії "Російський союз Латвії". З 2004 року - депутатка Європарламенту. У 2022 році Жданок проголосувала проти резолюції Європарламенту, яка засуджує російське вторгнення в Україну.

Після цього Європейський вільний альянс припинив членство "Російського союзу Латвії" у партії. Як зазначає Re:Baltica, через зміни в латвійському законодавстві в травні 2024 року Жданок не зможе брати участь у перевиборах до Європарламенту, після чого залишиться без депутатського імунітету.

  • Нагадаємо, раніше група Bellingcat та видання The Insider за участю естонських, латвійських та шведських журналістів опублікували розслідування, за результати якого виявилося, що  Жданок щонайменше з 2004 року співпрацювала з російськими спецслужбами, звітувала про свою діяльність перед кураторами з ФСБ та просила в них кошти.
  • У Європарламенті заявили, що після публікації журналістів The Insider розпочали розслідування можливих зв’язків депутатки від Латвії із російськими спецслужбами.

Теги:
Росія
Латвія
Європарламент
ФСБ
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