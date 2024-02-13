Спецслужба Латвії допитала євродепутатку Жданок, яка могла співпрацювати з ФСБ

Про це повідомляє суспільник мовник LSM.

У повідомленні вказується, що Жданок минулого тижня прибула із запізненням на пресконференцію, пояснивши, що її викликали до VDD.

Вона заявила, що не може розкривати деталі розмови зі слідчими, оскільки підписала відповідний документ.

Також повідомляється, що у п'ятницю у VDD викликали співголову партії Мирослава Митрофанова. Він заявив, що його викликали на "розмову", а не в межах с процесу.

Служба безпеки зараз оцінює інформацію щодо співпраці Жданок та "Російського союзу Латвії" з російськими спецслужбами.

Хто така Тетяна Жданок

Майбутня євродепутатка народилася 1950 року в Ризі. Вона закінчила Латвійський державний університет і вступила до КПРС. Наприкінці 1980-х років вона активно виборювала збереження Латвії у складі СРСР. Після відновлення незалежності Латвії вона продовжила політичну діяльність, спираючись на підтримку етнічних росіян у країні. Серед іншого, вона запустила в Латвії радіопередачу під назвою "Година російської школи».

Жданок є співголовою партії "Російський союз Латвії". З 2004 року - депутатка Європарламенту. У 2022 році Жданок проголосувала проти резолюції Європарламенту, яка засуджує російське вторгнення в Україну.

Після цього Європейський вільний альянс припинив членство "Російського союзу Латвії" у партії. Як зазначає Re:Baltica, через зміни в латвійському законодавстві в травні 2024 року Жданок не зможе брати участь у перевиборах до Європарламенту, після чого залишиться без депутатського імунітету.