Спікер Палати представників Джонсон зустрінеться із Зеленським під час саміту НАТО

Про це повідомляє Reuters.

На саміті НАТО, який відбудеться з 9 по 11 липня у Вашингтоні. планується обговорення широкого спектра питань, включаючи безпеку в Європі, зростання військових бюджетів союзників та посилення обороноздатності східного флангу НАТО.

Читайте також: Саміт НАТО: Байдуже, які слова ви напишете...

Крім того, очікується, що в центрі уваги на саміті у Вашингтоні цього тижня буде підтримка України, оскільки існує занепокоєння щодо подальшої підтримки Києва у разі переобрання на посаду президента США Дональда Трампа.

Так, згідно з графіком спікера Палати представників, зустріч між Джонсоном та Зеленським відбудеться на другий день саміту НАТО, 10 липня.