Спікер Палати представників Джонсон зустрінеться із Зеленським під час саміту НАТО
У середу, 10 липня, спікер Палати представників конгресу США Майк Джонсон зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським під час саміту НАТО у Вашингтоні
Про це повідомляє Reuters.
На саміті НАТО, який відбудеться з 9 по 11 липня у Вашингтоні. планується обговорення широкого спектра питань, включаючи безпеку в Європі, зростання військових бюджетів союзників та посилення обороноздатності східного флангу НАТО.
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Крім того, очікується, що в центрі уваги на саміті у Вашингтоні цього тижня буде підтримка України, оскільки існує занепокоєння щодо подальшої підтримки Києва у разі переобрання на посаду президента США Дональда Трампа.
Так, згідно з графіком спікера Палати представників, зустріч між Джонсоном та Зеленським відбудеться на другий день саміту НАТО, 10 липня.
- Також в адміністрації президента США припускають, що двостороння зустріч між Байденом та Зеленським може відбутися на полях саміту НАТО у Вашингтоні.
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