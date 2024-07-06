У Білому домі не відкидають можливості зустрічі Байдена із Зеленським на полях саміту НАТО у Вашингтоні
У адміністрації президента США припускають, що двостороння зустріч між Байденом та Зеленським може відбутися на полях саміту НАТО у Вашингтоні
Про це заявив представник адміністрації президента США, передає Європейська правда.
"І хоча у президента (Байдена - ред.) буде досить щільний графік, враховуючи його зобов'язання як господаря саміту, ми працюємо над тим, щоб організувати кілька двосторонніх зустрічей і зустрічей з різними світовими лідерами на полях саміту, в тому числі з президентом Зеленським", - зауважив представник Білого дому під час брифінгу.
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За його словами, на полях саміту, що відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні. Байден "проведе захід за участю президента Зеленського і майже двох десятків наших союзників і партнерів".
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