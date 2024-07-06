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У Білому домі не відкидають можливості зустрічі Байдена із Зеленським на полях саміту НАТО у Вашингтоні

6 липня, 2024 субота
15:12
Світ Володимир Зеленський та Джо Байден

У адміністрації президента США припускають, що двостороння зустріч між Байденом та Зеленським може відбутися на полях саміту НАТО у Вашингтоні

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Про це заявив представник адміністрації президента США, передає Європейська правда.

"І хоча у президента (Байдена - ред.) буде досить щільний графік, враховуючи його зобов'язання як господаря саміту, ми працюємо над тим, щоб організувати кілька двосторонніх зустрічей і зустрічей з різними світовими лідерами на полях саміту, в тому числі з президентом Зеленським", - зауважив представник Білого дому під час брифінгу.

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За його словами, на полях саміту, що відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні. Байден "проведе захід за участю президента Зеленського і майже двох десятків наших союзників і партнерів".

  • 27 квітня ексзаступниця генерального секретаря НАТО Роуз Ґоттемюллер заявила, що питання вступу України до Альянсу буде розглянуто на липневому саміті у Вашингтоні.
  • 19 червня державний секретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції з генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що США очікують, що до наступного саміту НАТО ще понад двадцять країн підпишуть двосторонні безпекові угоди з Україною
  • 23 червня британський кореспондент "Радіо Свобода" Олесь Ковач повідомив, що Велика Британія ініціює низку переговорів з США та Німеччиною напередодні саміт НАТО у Вашингтоні, щоб переконати їх дати Україні запрошення до Альянсу.
  • 2 липня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україні слід очікувати нових оголошень стосовно посилення систем протиповітряної оборони ще, ймовірно, до Вашингтонського саміту НАТО, який відбуватиметься 9-11 липня.
Теги:
Україна
Володимир Зеленський
Джо Байден
саміт НАТО
НАТО
США
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