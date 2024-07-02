США можуть оголосити про посилення української ППО до саміту НАТО, - Блінкен

Про це він розповів в інтерв’ю в Інституті Брукінгса, повідомляє "Голос Америки".

Блінкен наголосив, що у короткостроковій перспективі однією із складових успіху України є її ППО. Він запевнив: Сполучені Штати Америки працюють над посиленням систем протиповітряної оборони, тому, ймовірно, до саміту Північноатлантичного альянсу на наступному тижні слід очікувати нових заяв із цього приводу.

"В економіці України є надзвичайний потенціал за належних інвестицій. Звісно, щоб розкрити як військовий, так і економічний потенціал, треба забезпечити протиповітряну оборону для захисту територій, у які зроблено інвестиції. Ми працюємо над цим. Я думаю, буде більше новин про це найближчими тижнями, напередодні саміту НАТО наступного тижня", - сказав держсекретар.

Водночас Блінкен підкреслив, що успіх Києва означатиме, що держава буде здатна "стояти на власних ногах" з військової, демократичної точок зору, а також подальшої інтеграції із Заходом.