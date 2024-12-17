Справа Трампа про виплату порноакторці: суд Нью-Йорку відмовився скасувати вердикт присяжних

Про це інформує CNN.

Як зазначається, американські президенти мають імунітет для своїх офіційних дій, але це не поширюється на їхні особисті дії. Тож судді визначають, які дії Трампа були офіційними, а які ні.

Так, суддя Хуан Мерчан відкинув аргумент адвокатів Трампа, які наполягали, що справа проти Трампа потрапляє під президентський імунітет і звільняє його від відповідальності. Обвинувачення наголошувало, що справа стосується особистої поведінки Трампа, а не його офіційних дій як президента, тож він не має імунітету.

Зрештою, суд вирішив, що якщо і сталася помилка подання оспорюваних доказів, то це не було шкідливо на тлі неспростовних доказів вини.

Проте нової дати винесення вироку Трампу суд не призначив. Як пише CNN, Трамп, імовірно, спробує оскаржити це рішення й анулювати вердикт суду присяжних, бо заперечує свою провину.