США і ЄС запровадили санкції проти ХАМАС та Ісламського джихаду

Про це повідомляє Офіс з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

Одночасно зі США Європейський Союз також запроваджує санкції, спрямовані проти ХАМАС.

"Сьогоднішні спільні дії посилюють нашу постійну колективну увагу до підриву здатності ХАМАСу здійснювати подальші атаки, в тому числі за допомогою кібервійни та виробництва БПЛА", - заявив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Е. Нельсон.

Американські санкції торкнулись високопоставленого представника бригади аль-Касама у Газі, командира ліванського підрозділу аль-Шималі та його помічника, а також інших представників ХАМАСу.

Водночас країни ЄС внесли військові та спецпідрозділи ХАМАС і збройне крило Палестинського ісламського джихаду до списку санкцій блоку за порушення прав людини через їхню відповідальність за широкомасштабне сексуальне та гендерне насильство під час нападу на Ізраїль 7 жовтня, передає Reuters.

Під європейські санкції потрапили бригади "Касам", "Аль-Кудс" і "Нухба". Згідно з рішенням, їхні активи будуть заморожені, а в'їзд на територію ЄС заборонений. Також буде заборонено пряме чи опосередковане фінансування цих організацій.