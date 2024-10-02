США надали Польщі $3 млрд позики на військову техніку

Про це повідомило міністерство оборони Республіки Польща.

Відомо, що Варшава й Вашингтон підписали угоду стосовно позики в межах програми іноземного військового фінансування.

Отримані кошти Польща витратить на купівлю ударних гелікоптерів AH-64 Apache у Штатів, а договір про це сторони підписали 13 серпня.

У відомстві зазначають, що ця позика є третьою, яку американський уряд надав Варшаві.

"Загалом уряд США надав Польщі кошти в рамках прямої позики в розмірі $7,08 млрд. Ми є найбільшим бенефіціаром цього механізму за останні роки", - додали в польському міноборони.