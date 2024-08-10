Польща придбає у США ракети класу "повітря - повітря" на $850 млн

Про це інформує польське агентство з озброєння.

Зазначається, що сума підписаного контракту сягає приблизно 850 млн доларів.

AIM-120C AMRAAM - це ракети класу "повітря - повітря". Точна кількість ракет, які замовила Польща, наразі не відома.

"Поставки здійснюватимуться в період з 2029-го по 2033 рік. Засоби повітряного бою будуть використовуватися бойовими літаками, що стоять на озброєнні ВПС Польщі", - ідеться в повідомленні.

За даними польських ЗМІ, наступного тижня Варшава та Вашингтон підпишуть угоду про закупівлю 96 бойових вертольотів Apache. Сума контракту може перевищувати 9 млрд доларів.

Очікується, що Apache замінять застарілий вертолітний парк Польщі радянських часів.