Польща придбає у США ракети класу "повітря - повітря" на $850 млн
У п'ятницю, 9 серпня, Польща підписала угоду з урядом Сполучених Штатів Америки про закупівлю кількох сотень ракет класу "повітря-повітря" AIM-120C AMRAAM
Про це інформує польське агентство з озброєння.
Зазначається, що сума підписаного контракту сягає приблизно 850 млн доларів.
AIM-120C AMRAAM - це ракети класу "повітря - повітря". Точна кількість ракет, які замовила Польща, наразі не відома.
"Поставки здійснюватимуться в період з 2029-го по 2033 рік. Засоби повітряного бою будуть використовуватися бойовими літаками, що стоять на озброєнні ВПС Польщі", - ідеться в повідомленні.
За даними польських ЗМІ, наступного тижня Варшава та Вашингтон підпишуть угоду про закупівлю 96 бойових вертольотів Apache. Сума контракту може перевищувати 9 млрд доларів.
Очікується, що Apache замінять застарілий вертолітний парк Польщі радянських часів.
- У липні США виділили Польщі кредит на суму 2 млрд доларів у рамках програми іноземного військового фінансування.
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