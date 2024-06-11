"США намагаються втягнути Європу у повномасштабну війну в Росії": фейки та маніпуляції світових ЗМІ за 11 червня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 11 червня у світі з'явилися фейк і маніпуляція.

Дезінформація: Колишній бойовий і штабний офіцер армії США Девід Пайн заявив: "Причина, чому він (Зеленський, – ред.) атакує російські ядерні сили та центри ядерного командування і управління, полягає в тому, що він насправді хоче, щоб Путін ескалував війну і застосував щось на кшталт демонстраційної ядерної зброї на українській території, сподіваючись, що це змусить США і НАТО атакувати російські війська і розпочати загальноєвропейський конфлікт".

Спростування: Такими заявами Девід Пайн намагається зобразити українську владу як провокатора та ескалатора війни з Росією. Насправді ж дії української влади та армії спрямовані на захист нашої країни від російської агресії.

Маніпуляція: Нідерландська журналістка Соня ван ден Енде на своїй сторінці у X написала: "США намагаються за будь-яку ціну втягнути Європу в повномасштабну війну в Росії. Постачання данських, бельгійських і шведських літаків (F16) значною мірою сприяє цьому. Західна політична еліта збожеволіла, небезпечно радикалізувалася, чому це відбувається?".

Спростування: Це частина російської пропагандистської кампанії, спрямованої на дискредитацію та припинення західної військової допомоги Україні. Насправді західні поставки зброї відіграють ключову роль у протистоянні України російській агресії, і саме тому роспропаганда намагається зірвати цю допомогу.