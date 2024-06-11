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"США намагаються втягнути Європу у повномасштабну війну в Росії": фейки та маніпуляції світових ЗМІ за 11 червня

11 червня, 2024 вiвторок
14:01
Світ фейк

Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які світові медіа запустили 11 червня

Зміст

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 11 червня у світі з'явилися фейк і маніпуляція.

Дезінформація: Колишній бойовий і штабний офіцер армії США Девід Пайн заявив: "Причина, чому він (Зеленський, – ред.) атакує російські ядерні сили та центри ядерного командування і управління, полягає в тому, що він насправді хоче, щоб Путін ескалував війну і застосував щось на кшталт демонстраційної ядерної зброї на українській території, сподіваючись, що це змусить США і НАТО атакувати російські війська і розпочати загальноєвропейський конфлікт". 

Спростування: Такими заявами Девід Пайн намагається зобразити українську владу як провокатора та ескалатора війни з Росією. Насправді ж дії української влади та армії спрямовані на захист нашої країни від російської агресії.

Маніпуляція: Нідерландська журналістка Соня ван ден Енде на своїй сторінці у X написала: "США намагаються за будь-яку ціну втягнути Європу в повномасштабну війну в Росії. Постачання данських, бельгійських і шведських літаків (F16) значною мірою сприяє цьому. Західна політична еліта збожеволіла, небезпечно радикалізувалася, чому це відбувається?". 

Спростування: Це частина російської пропагандистської кампанії, спрямованої на дискредитацію та припинення західної військової допомоги Україні. Насправді західні поставки зброї відіграють ключову роль у протистоянні України російській агресії, і саме тому роспропаганда намагається зірвати цю допомогу.

  • 9 червня повідомлялося, що російські пропагандисти поширюють фейк, у якому кажуть, що начебто рано чи пізно оборона ЗСУ "зламається", і українська влада ризикує втратити контроль над низкою великих міст, включно з Києвом.

Теги:
Україна
Росія
Європа
Володимир Зеленський
ядерна зброя
Війна з Росією
фейк
НАТО
США
Авіація
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