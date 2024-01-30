США не атакуватимуть Іран, - сходознавець Якубович
Сходознавець Михайло Якубович переконаний, що США не будуть вдаватись до безпосередньої атаки на Іран через удар хуситів по американському кораблю
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"Безпосередньої атаки на Іран не буде. США навряд чи будуть вдаватись до якихось прямих ударів по Ірану. Швидше за все, США у координації з Ізраїлем будуть атакувати Дамаск та Корпус вартових Ісламської революції. Просто в цій ситуації Байдену треба якось реагувати на американські втрати. Оскільки, якщо відповіді не буде, то це дуже вдало використає трампівське крило республіканської партії на свою користь", - пояснив Якубович.
Експерт наголосив, що Байден має прийняти складне рішення щодо реакції на удар хуситів по американському кораблю
"Втім, варто зауважити, що якщо Байден відреагує на смерть американських військових, то ті ж трампісти будуть говорити, що він хоче втягнути США в чергову війну. Тому, мені здається, що в ситуації у Байдена дуже складний вибір. Адже він повинен якось розв'язувати цю проблему, в яку ж сам себе і загнав. До того ж як ми бачимо, ситуація також залежить від американських виборів та настроїв серед населення", - додав він.
- 29 січня єменські хусити заявили, що вдарили ракетою по військовому кораблю США в Аденській затоці, який, за їх словами, надавав матеріально-технічну підтримку американським силам.
- 30 січня президент США Джо Байден розпорядився розробити заходи у відповідь на атаку проіранських угруповань на американську військову базу в Йорданії. Серед можливих варіантів – удари по іранських військових в Іраку або Сирії. Тим часом Іран закликав Штати до дипломатії
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