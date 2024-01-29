Хусити завдали ракетного удару по військовому кораблю США

Про це повідомляє Сіньхуа.

Хусити заявили, що вони обстріляли ракетами USS Lewis B. Puller, експедиційне мобільне базове судно США.



"Однією з місій корабля є надання матеріально-технічної підтримки американським силам, залученим до агресії проти нашої країни", - сказав у заяві військовий речник хуситів Ях’я Сареа.



Він сказав, що хусити продовжуватимуть атакувати ізраїльські кораблі або ті, що прямують до Ізраїлю, доки він не припинить блокаду сектора Гази.



Збройні сили США не коментували цю інформацію.

Що відомо про напади хуситів у Червоному морі

Ізраїльські військові заявили 19 листопада, що єменські хусити захопили вантажне судно в Червоному морі, коли воно прямувало з Туреччини до Індії. Речник армії Ємену Ях'я Сарі пояснив, що хусити зупинятимуть вогневими засобами ізраїльські кораблі, що прямують до Індійського океану через Червоне море та Баб-ель-Мандебську протоку.

9 грудня стало відомо, що ЗС США намагаються запевнити судноплавні компанії, що багатонаціональні сили забезпечують безпечне плавання через Червоне море та Суецький канал попри те, що атаки єменських повстанців-хуситів продовжуються.

У вівторок, 12 грудня, єменські хусити заявили, що провели військову операцію проти норвезького комерційного танкера Strinda на знак протесту проти бомбардування Гази - танкер атакували ракетою в Червоному морі біля Ємену, внаслідок чого виникла пожежа та серйозні пошкодження.

Пізніше, 15 грудня, спалахнуло вантажне судно під прапором Ліберії в Червоному морі після того, як у нього влучив снаряд повстанців-хуситів Ємену.

18 грудня міністр оборони США Ллойд Остін відвідав Ізраїль, де заявив про намір його країни протидіяти нападам єменських хуситів на судна в Червоному морі. Для цього США сформували коаліцію проти нападів хуситів у Червоному морі. До неї долучилось понад 20 країн.

30 грудня ВМС США збили дві протикорабельні ракети, запущені єменськими хуситами в бік контейнеровоза в Червоному морі.

1 січня міністр оборони Британії Грант Шеппс заявив, що його країна розглядає можливість ударів по єменських повстанцях-хуситах, аби протидіяти їхнім нападам на вантажні судна у Червоному морі.

Згодом, 4 січня, члени Ради Безпеки ООН закликали єменських хуситів припинити напади на судна в Червоному морі та Аденській затоці, заявивши, що атаки є незаконними та загрожують регіональній стабільності, свободі судноплавства та глобальній безпеці.

У ніч з 11 на 12 січня США і Велика Британія завдали авіаударів по позиціях хуситів у Ємені. На це хусити пообіцяли дати відповідь.

Проте вже наступної ночі військові Сполучених Штатів Америки повідомили про новий ракетний удар по єменських силах хуситів.

Єменські хусити заявили в неділю, 14 січня, що винищувачі США та Великої Британії вдарили по горі Джадаа в районі Аль-Лахая в провінції Ходейда Ємену.

16 січня хусити влучили балістичною ракетою у вантажне судно Gibraltar Eagle біля узбережжя Ємену.

У кінці січня офіційний ТГ-канал ліванської "Хезболли" повідомив, що єменські хусити збираються зупинити прохід вантажних суден на усіх трьох водних шляхах Близького Сходу.

26 січня хусити вдарили ракетами по нафтовому танкеру компанії Trafigura Group у Червоному морі. На борту судна виникла пожежа.

Міноборони Великої Британії повідомило, що єменські хусити намагалися атакувати британський військовий корабель. Проте війська збили безпілотник.