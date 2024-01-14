Хусити заявили про нові удари США та Британії по Ємену
Єменські хусити заявили у неділю, 14 січня, що винищувачі США та Великої Британії вдарили по горі Джадаа в районі Аль-Лахая в провінції Ходейда Ємену
Про це пише Bloomberg із посиланням на телеканал Al-Masirah.
Зазначається, що телеканалом Al-Masirah керує підтримувана Іраном військова група. Вони написали, що винищувачі та безпілотники спостереження все ще літають над регіоном Ходейда.
Натомість армії Сполучених Штатів і Великої Британії ще не підтвердили цієї інформації.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.06 Купівля 38.06Продаж 38.83
- EUR Купівля 41.79Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе