Хусити заявили про нові удари США та Британії по Ємену

Про це пише Bloomberg із посиланням на телеканал Al-Masirah.

Зазначається, що телеканалом Al-Masirah керує підтримувана Іраном військова група. Вони написали, що винищувачі та безпілотники спостереження все ще літають над регіоном Ходейда.

Натомість армії Сполучених Штатів і Великої Британії ще не підтвердили цієї інформації.