Понад 20 країн приєдналися до коаліції США проти нападів хуситів у Червоному морі, - Пентагон

Про це пише Reuters.

Зазначається, що принаймні 8 країн, які приєдналися до коаліції, відмовилися публічно називати себе на знак політичної делікатності операції, оскільки регіональна напруженість різко зростає через війну Ізраїлю та ХАМАС.

"Зараз понад 20 країн зареєструвалися для участі. Ми дозволимо іншим країнам, віддамо їм право говорити про їхню участь", - сказав генерал-майор Патрік Райдер.

Читайте також: Хто такі єменські хусити та звідки в них балістичні ракети, щоб бити ними по Ізраїлю.

Кожна країна зробить свій внесок, сказав Райдер, назвавши це "коаліцією бажаючих".