Понад 20 країн приєдналися до коаліції США проти нападів хуситів у Червоному морі, - Пентагон
Загалом більш ніж 20 країн погодилися брати участь у новій очолюваній США коаліції, яка захищає комерційні перевезення в Червоному морі від атак єменських хуситів
Про це пише Reuters.
Зазначається, що принаймні 8 країн, які приєдналися до коаліції, відмовилися публічно називати себе на знак політичної делікатності операції, оскільки регіональна напруженість різко зростає через війну Ізраїлю та ХАМАС.
"Зараз понад 20 країн зареєструвалися для участі. Ми дозволимо іншим країнам, віддамо їм право говорити про їхню участь", - сказав генерал-майор Патрік Райдер.
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Кожна країна зробить свій внесок, сказав Райдер, назвавши це "коаліцією бажаючих".
- Раніше хусити захопили в Червоному морі вантажний корабель і показали відео абордажу.
- Речник армії Ємену Ях'я Сарі заявив, що хусити обстрілюватимуть кораблі Ізраїлю та його союзників, які прямуватимуть до Індійського океану через Червоне море та Баб-ель-Мандебську протоку.
- 12 грудня єменські хусити атакували норвезький танкер у Червоному морі.
- 15 грудня спалахнуло вантажне судно під прапором Ліберії в Червоному морі після того, як у нього влучив снаряд повстанців-хуситів Ємену.
- Деякі судноплавні компанії призупиняють всі рейси Червоним морем через напади хуситів.
- 18 грудня міністр оборони США Ллойд Остін відвідав Ізраїль, де заявив про намір його країни протидіяти нападам єменських хуситів на судна в Червоному морі.
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