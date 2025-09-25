США підіймали чотири F-16 через російські літаки біля Аляски

Про це повідомило Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки у соцмережі X.

Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) поінформувало, що 24 вересня 2025 року виявило та відстежило два літаки Ту-95 та два літаки Су-35, що діяли в розпізнавальній зоні протиповітряної оборони Аляски (ADIZ).

"NORAD відповів E-3, чотирма винищувачами F-16 та чотирма заправниками KC-135 для точної ідентифікації та перехоплення в зоні протиповітряної оборони Аляски", - заявили в Командуванні повітряно-космічної оборони Північної Америки.

Розпізнавальна зона протиповітряної оборони Аляски - це міжнародний повітряний простір, що межує з суверенним повітряним простором США і Канади.