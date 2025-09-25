США підіймали чотири F-16 через російські літаки біля Аляски
У середу, 24 вересня, США підняли в небо чотири F-16 з літаком дальнього радіолокаційного виявлення й управління E-3 і заправниками, щоб ідентифікувати і перехопити російські літаки
Про це повідомило Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки у соцмережі X.
Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) поінформувало, що 24 вересня 2025 року виявило та відстежило два літаки Ту-95 та два літаки Су-35, що діяли в розпізнавальній зоні протиповітряної оборони Аляски (ADIZ).
"NORAD відповів E-3, чотирма винищувачами F-16 та чотирма заправниками KC-135 для точної ідентифікації та перехоплення в зоні протиповітряної оборони Аляски", - заявили в Командуванні повітряно-космічної оборони Північної Америки.
Розпізнавальна зона протиповітряної оборони Аляски - це міжнародний повітряний простір, що межує з суверенним повітряним простором США і Канади.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.23 Купівля 41.23Продаж 41.69
- EUR Купівля 48.37Продаж 49.05
- Актуальне
- Важливе