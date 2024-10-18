США підтримують український План перемоги, - Кірбі
Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати підтримують План перемоги України, однак ще продовжують детально його вивчати
Про це він сказав на брифінгу, передає Суспільне.
"Очевидно, що ми все ще розглядаємо його (План, — ред.) в деталях. Тому я не збираюся вдаватися в подробиці кожного окремого пункту. Але скажу, що, як ми чітко дали зрозуміти, ми підтримуємо план президента Зеленського щодо справедливого миру", - сказав речник Білого дому.
Також Кірбі наголосив, що Вашингтон не вестиме дискусій щодо України без участі самого Києва.
"Ми не будемо вести жодних дискусій про Україну без українських представників, і ми, безумовно, не будемо вести жодних дискусій з іноземними лідерами, які, на нашу думку, не відповідають мирним Планам президента Зеленського", - підкреслив він.
18 жовтня президент Володимир Зеленський розповів, що за результатами представлення Сполученим Штатам Плану перемоги очікує візит команди Білого дому до України. Також Київ кожні 2-3 тижні отримуватиме пакети допомоги від США від $500 млн до $750 млн.
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