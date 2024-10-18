США підтримують український План перемоги, - Кірбі

Про це він сказав на брифінгу, передає Суспільне.

"Очевидно, що ми все ще розглядаємо його (План, — ред.) в деталях. Тому я не збираюся вдаватися в подробиці кожного окремого пункту. Але скажу, що, як ми чітко дали зрозуміти, ми підтримуємо план президента Зеленського щодо справедливого миру", - сказав речник Білого дому.

Також Кірбі наголосив, що Вашингтон не вестиме дискусій щодо України без участі самого Києва.



"Ми не будемо вести жодних дискусій про Україну без українських представників, і ми, безумовно, не будемо вести жодних дискусій з іноземними лідерами, які, на нашу думку, не відповідають мирним Планам президента Зеленського", - підкреслив він.